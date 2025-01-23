В Польше в феврале добровольцы "Украинского легиона" третий раз подпишут контракты, - посол Боднар

В конце февраля третья группа добровольцев из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подпишут контракты с Вооруженными Силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Третья группа добровольцев подпишет контракты в конце февраля",- заявил Боднар.

По его словам, в нее войдут также те лица, которые не успели прибыть в Люблин во время подписания контрактов второй волной граждан Украины 10 января.

Он сообщил, что ожидается продолжение положительного тренда увеличения количества украинцев за рубежом, которые подпишут контракты с украинской армией.

Украинский дипломат отметил, что нужно также будет подумать, каким образом усилить информационную кампанию, чтобы информацию о работе рекрутационного центра в Люблине получили как можно больше граждан Украины за рубежом.

Украинский легион в Польше. Что известно?

Украинский легион - это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что военное подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года.

Известно, что более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.

12 ноября 2024 года первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

В январе 2025 года вторая группа добровольцев из числа граждан Украины проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Также известно, что ко второй группе впервые присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.

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