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Новости Фото Фотошопы политиков
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Рязанская "движуха", новая страница в истории, ребрендинг "Х". Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ

фотожаба

Все по плану!

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ССО атаковали Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ, - источник. ВИДЕО

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Марка на память

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фотожаба

Это точно...

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Основные цели войны достигнуты...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Его все больше беспокоит ситуация в экономике РФ, - Reuters

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Движухометр

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"Великий полководец". Холст, масло, рязань.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": После падения режима Асада в Сирии Россия потеряла доступ к военной базе в Средиземном море. Ее судьба остается неопределенной, - британская разведка

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Сортируйте мусор!

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"Рабочий момент"

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Да уж.

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Новая страница в истории

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Никакой тайны...

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Ребрендинг

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Торговая война в одной картинке

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Поехали!

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Автор: 

политика (7061) путин владимир (31501) россия (96018) фотожаба (14481) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+15
.
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24.01.2025 23:29
+11
Це намбе ван!!!
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24.01.2025 22:06
+10
..
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24.01.2025 23:24
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Це намбе ван!!!
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24.01.2025 22:06 Ответить
Посміхнулося, дякую)
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24.01.2025 22:19 Ответить
Я би на фотожабі зі смітниками трохи відкоригував напис на зеленому смітнику - ''Для Команди Зеленського🤡''.
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24.01.2025 22:23 Ответить
..
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24.01.2025 23:24 Ответить
.
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24.01.2025 23:29 Ответить
Ахаха
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25.01.2025 20:59 Ответить
Єрзянский сахар.
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24.01.2025 23:30 Ответить
Замінити пакойного мартиросяна кеосаяна в "международной пиле" на тут бабку що махає "накуйненужон".
Рейтинг "международной пили" резко пайдет вверх - на кацапии "все-накой-ненужно".
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25.01.2025 12:30 Ответить
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25.01.2025 22:28 Ответить
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25.01.2025 22:29 Ответить
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26.01.2025 17:37 Ответить
 
 