Рязанская "движуха", новая страница в истории, ребрендинг "Х". Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ
Все по плану!
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ССО атаковали Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ, - источник. ВИДЕО
Марка на память
Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по РФ: завод "Кремний Эл" в Брянске приостановил работу
Это точно...
Основные цели войны достигнуты...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Его все больше беспокоит ситуация в экономике РФ, - Reuters
Движухометр
"Великий полководец". Холст, масло, рязань.
Родная гавань...
Читайте на "Цензор.НЕТ": После падения режима Асада в Сирии Россия потеряла доступ к военной базе в Средиземном море. Ее судьба остается неопределенной, - британская разведка
Сходство есть...
Сортируйте мусор!
"Рабочий момент"
Да уж.
Новая страница в истории
Американская версия
Никакой тайны...
Ребрендинг
Торговая война в одной картинке
Поехали!
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мартиросянакеосаяна в "международной пиле" на тут бабку що махає "накуйненужон".
Рейтинг "международной пили" резко пайдет вверх - на кацапии "все-накой-ненужно".