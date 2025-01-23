Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Его все больше беспокоит ситуация в экономике РФ, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен ситуацией в экономике РФ.

Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, у части российской элиты из-за этого возникает мысль, что урегулирование войны путем переговоров является желательным.

"Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, в частности контроль над территорией, которая соединяет материковую Россию с Крымом, и ослабление украинских военных", - пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

Также российский диктатор признает, что война создает нагрузку на экономику, поскольку у той "действительно большие проблемы".

Основной причиной инфляции в России являются огромные расходы на войну.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

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