Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Его все больше беспокоит ситуация в экономике РФ, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен ситуацией в экономике РФ.
Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, у части российской элиты из-за этого возникает мысль, что урегулирование войны путем переговоров является желательным.
"Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, в частности контроль над территорией, которая соединяет материковую Россию с Крымом, и ослабление украинских военных", - пишет издание со ссылкой на анонимный источник.
Также российский диктатор признает, что война создает нагрузку на экономику, поскольку у той "действительно большие проблемы".
Основной причиной инфляции в России являются огромные расходы на войну.
Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.
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ліліпутіну нада срочно в Техас на консультацию
***** - шоб ти здохло в страшних муках разом зі своїми орками.
Вам до відома статки російських олігархів з 22 року зросли в рази.
Насправді, єдиний, хто правильно сказав про ***** був Нємцов щодо того, що ***** поки не розвалить свою країну - не заспокоїться. Тому все попереду ще
Але є проблема його реалізувати - попит стабільно падає і буде падати. То ж ЩОСЬ продати можна, якщо придумати як видобувати із знищених шахт, та кому продавати, везти вагонами у Китай або Індію... Але так щоб прям швидко та окупити війну - маю сумніви.