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Новости Война
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Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. Его все больше беспокоит ситуация в экономике РФ, - Reuters

Путін вважає, що досягнув цілей у війні

Российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен ситуацией в экономике РФ.

Об этом пишет издание Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, у части российской элиты из-за этого возникает мысль, что урегулирование войны путем переговоров является желательным.

"Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, в частности контроль над территорией, которая соединяет материковую Россию с Крымом, и ослабление украинских военных", - пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

Также российский диктатор признает, что война создает нагрузку на экономику, поскольку у той "действительно большие проблемы".

Основной причиной инфляции в России являются огромные расходы на войну.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

Также читайте: Угрозы Трампа могут сыграть на руку Путину, - CNN

Автор: 

война (1400) путин владимир (31501) россия (96018) экономика (3882) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+17
Та ні- поки не розвалимо всім світом цей, Богом проклятий мордор, заспокоюватися зарано.
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23.01.2025 11:11
+16
Хто пише цю маячню? ***** насрати на економіку Сосії і на сосіян. Воно як і вся диктатори як скажена собака з піною на морді буде кидатись поки його не пристрелять даже коли сосіяни будуть траву і мишей жрати як корейці. Цю чуму можливо тільки або знищити повністю або довести до такого стану коли в них не буде сил зі свого болота вилізти. Бо тільки якщо іх здову погодують вони знову ж набравшись сили полізуть.
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23.01.2025 11:29
+13
А хто його хоче крім нас розвалювати? Трамп ось надивитись не може на красу рашки і дуже переживає за її економіку, щоб все там добре було. Байден, під час прігожиської авантюри чуть яйце не зніс, щоби режим пуйла був стабільним і до останнього забороняв удари по парашці. Та і по світу всі рахуються із її терористичними особливостями, бо вони «особливі». А от на Україну справді похєру, тому що більшість світових «лідерів» ще досі вважають її моральною частиною рашки і екс-совка, тому нівякому НАТО нас не бачать і допомога йшла рівно така, щоби рашку лиш стримати, а не відбити території. А у нас то і влада в цьому не зацікавлена і людей вмотивованих мало залишилось, тому це все палкі слова, але по факту на цьому все.
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23.01.2025 11:21
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Це зі слів "неназваних чиновників на умовах анонімності"?
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23.01.2025 11:11 Ответить
економіка Техасу давно обігнула економіку пасмешніка
ліліпутіну нада срочно в Техас на консультацию
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23.01.2025 12:42 Ответить
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23.01.2025 23:07 Ответить
Та ні- поки не розвалимо всім світом цей, Богом проклятий мордор, заспокоюватися зарано.
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23.01.2025 11:11 Ответить
А хто його хоче крім нас розвалювати? Трамп ось надивитись не може на красу рашки і дуже переживає за її економіку, щоб все там добре було. Байден, під час прігожиської авантюри чуть яйце не зніс, щоби режим пуйла був стабільним і до останнього забороняв удари по парашці. Та і по світу всі рахуються із її терористичними особливостями, бо вони «особливі». А от на Україну справді похєру, тому що більшість світових «лідерів» ще досі вважають її моральною частиною рашки і екс-совка, тому нівякому НАТО нас не бачать і допомога йшла рівно така, щоби рашку лиш стримати, а не відбити території. А у нас то і влада в цьому не зацікавлена і людей вмотивованих мало залишилось, тому це все палкі слова, але по факту на цьому все.
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23.01.2025 11:21 Ответить
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23.01.2025 23:09 Ответить
Господар Трамп наказав припинити і підлабузник Хутін погодився
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23.01.2025 11:11 Ответить
Трамп давит моль. Без смс и регистрации.
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23.01.2025 11:17 Ответить
та нема там ніякої давки. заморозять війну по лінії зіткнення. та й все. і ху йлу добре, і Трамп миротворець. а те що Україна втратить 20% своїх територій - то таке. не свої ж території США втрачають. а рассєржені поцрійоти у лепрозорії, які репетують "на Берлін" просто приєднаються до гіркінса у кутузці, а самі буйні поснідають новічком. той вчорашній твіт Трампа і сьогоднішня заява ху йла виглядають ніби як зрежисовані кимось (переговорними командами від Трампа і ху йла, які кулуарно працювали після 5.11.24). принаймні, так це виглядає зі сторони. бо відразу після того твіта Трампа ху йло вмить змінило свою пластинку і вже забуло про 4 області в адміністративних кордонах, забуло про обласні центри Херсон і Запоріжжя, йому вже достатньо коридору до Криму... так, з іншої сторони може скластись враження, що ху йло сцикануло вчорашнього твіта Трампа і таке почало сьогодні блєяти. проте тут більше схоже на те, що вимагай більше, а отримаєш те, що контролюєш по факту.
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23.01.2025 11:51 Ответить
Всє достігнутиє цєлі намєчєни.
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23.01.2025 11:17 Ответить
👏
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23.01.2025 16:42 Ответить
Де це вони побачили? - ше 2 дні назад Патрушев ревів шо потрібна вся Украіна - по Львів
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23.01.2025 11:19 Ответить
Це означає, що йому ***** на економіку і він буде продовжувати воювати та окуповувати наші землі. Йому потрібна ще й демографічна криза в Україні, щоб нація зникла її треба або вигнати з її земель, або повбивати. Чим він і займеться найближчі роки.
***** - шоб ти здохло в страшних муках разом зі своїми орками.
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23.01.2025 11:23 Ответить
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23.01.2025 11:23 Ответить
"...основних цілей у війні вже досягнуто...", бо більших досягти не вдається. Війна зайшла у тупік.
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23.01.2025 11:25 Ответить
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23.01.2025 23:13 Ответить
Хто пише цю маячню? ***** насрати на економіку Сосії і на сосіян. Воно як і вся диктатори як скажена собака з піною на морді буде кидатись поки його не пристрелять даже коли сосіяни будуть траву і мишей жрати як корейці. Цю чуму можливо тільки або знищити повністю або довести до такого стану коли в них не буде сил зі свого болота вилізти. Бо тільки якщо іх здову погодують вони знову ж набравшись сили полізуть.
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23.01.2025 11:29 Ответить
Йому може пох.. в такому віці уже маразм міг початись, але його олігархам не пох... і вони його тримають поки їм вигідно. Та і не факт що там ще ху..ло а не якись двійник. Не буде того придумають ще якогось х..ла типу Кадирова.

Вам до відома статки російських олігархів з 22 року зросли в рази.
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23.01.2025 12:24 Ответить
Санкції по факту стають схожі на преференції.
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23.01.2025 12:55 Ответить
Цікаво, коли нормальні люди з якогось дива думають, що вони вміють читати маразм, який є в голові у психа.
Насправді, єдиний, хто правильно сказав про ***** був Нємцов щодо того, що ***** поки не розвалить свою країну - не заспокоїться. Тому все попереду ще
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23.01.2025 11:30 Ответить
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23.01.2025 23:14 Ответить
*****, економіка взагалі не повинна турбувати. економіку т.з. параші, заснував валодька крупський, в октябре 1918 года! і тому вона надёжна як основи розвитого соціалізму! )
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23.01.2025 11:34 Ответить
А суд в Гааге,репарации,курская область?
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23.01.2025 11:36 Ответить
там вже мідний таз такого розміру, що його помилково сприймають як небо.
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23.01.2025 11:45 Ответить
Демилитаризация практически закончена, а вот денацификация пока нет. Мало дохлых москалей.
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23.01.2025 11:51 Ответить
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23.01.2025 11:56 Ответить
Запаси кам'яного вугілля в Донбасі оцінюються в до 10 млрд тонн, що при середній ціні $100/тонну становить близько $1 трильйона.
Але є проблема його реалізувати - попит стабільно падає і буде падати. То ж ЩОСЬ продати можна, якщо придумати як видобувати із знищених шахт, та кому продавати, везти вагонами у Китай або Індію... Але так щоб прям швидко та окупити війну - маю сумніви.
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23.01.2025 12:40 Ответить
Там все. Від скрапленого газу до нікелю. Від зернових до кавунів. До панування в Чорному та Азовських морях. Вся логістика.
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23.01.2025 13:03 Ответить
Та які там вже кавуни... Після обстрілів у почву стільки хімії потрапляє, що там на сотні років рекультивації. Газ нікому не потрібен, теж падає попит, свій продати не можуть. Ну хіба що може нікель. Хоча у московитів є Октябрське родовище на 21млн.т, а ще на Уралі та Заполярні родовища - греби собі скільки треба та продавай. То ж питання "нахуа?" не знімається.
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23.01.2025 18:35 Ответить
Знайома пісенька. Ну і що там тієї території кацапи захопили? Мізер! Та нам її і не потрібно зовсім! Та нащо нам ті дві треті корисних копалин? Обійдемось! Та ми країну одними Карпатами нагодуємо! З тупими зебілами не спілкуюсь.
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23.01.2025 19:06 Ответить
Варто навчитися хоч сенс повідомлень розуміти, дядя. І не кидатись на своїх.
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25.01.2025 01:24 Ответить
Як вже заіпали ці анонімні дрочуни, в голові путіна чорна дира і що там ніхто не може знати
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23.01.2025 12:03 Ответить
Ну так із самого початку казав що хоче коридор у Крим, навіть карти показували. Все, зробив що хотів, за допомогою своїх ляльок у нашій владі віддяпав цей шмат - зараз що захопить, до перемир'я, це буде мати "бонусом" зверху. Так що - так, схоже він буде готовий до заморозки на такому етапі. А далі піде на Молдову вже з Криму, що теж відкрито анонсувалося.
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23.01.2025 12:09 Ответить
Перепрошую, а як воно піде на Молдову з Криму? Через Україну?
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23.01.2025 12:14 Ответить
Авжеж.
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23.01.2025 12:44 Ответить
Так з ваших слів, у нас вже буде заморозка.
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23.01.2025 14:05 Ответить
Так, з високою ймовірністю. В цей час Московія буде намагатися стабілізувати економіку і накопичити ресурс для продовження для нового наступу з врахуванням помилок.
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25.01.2025 01:27 Ответить
Коли це скажуть від Кремля тоді й почнеться щось на кшталт миру. А поки це все припущенням і спроба промацати позицію противників.
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23.01.2025 13:03 Ответить
путін ідіот. Само щось там собі придумало і починає в це вірити)). З абсолютно мирної країни (України) зробив мілітарну країну, з країни, яка навіть зброї не мала зробив найкраще підготовлену армію Європи. З країни яка навіть Крим не намагалася відібрати - зробив країну, яка кацаповійська виштовхала підсрачниками з багатьох захоплених орками областей та міст. А ще поклав у труну один мільйон своїх громадян, залишив голодними десятки міл'йонів свого населення, втратив доступ до всіх своїх скарбів за кордоном, фактично лишився їх, зруйнував і без того хитку економіку рашки. Але йому таки вдалося отримати почесне місце)), головного невдахи року. Далекоглядний керівник, нічого не скажеш))
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23.01.2025 13:25 Ответить
і тим не менш 20% України у нього в кармані
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24.01.2025 00:09 Ответить
тимчасово.
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24.01.2025 09:43 Ответить
 
 