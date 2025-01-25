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Президент Молдовы Санду прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Президент Молдовы Мая Санду в субботу, 25 января, сообщила, что по приглашению президента Владимира Зеленского направляется в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео Санду опубликовала в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны РФ пока не представляют опасности для Молдовы, но это является поводом для беспокойства, - Санду

Так, президент Молдовы в видео, снятом в поезде, рассказала, что прибудет в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского.

По ее словам, этот визит направлен продемонстрировать, что Молдова продолжает поддерживать Украину

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду подтвердила, что российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы

Она также рассказала, что во время визита планирует встретиться с Зеленским и другими должностными лицами в Киеве, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и сотрудничества по вступлению в ЕС.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", - подчеркнула Санду.

Позже Санду в соцсети Х написала, что уже прибыла в Киев и опубликовала фото.

Санду в Києві

Санду в Києві

Автор: 

визит (3102) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+31
Приємне жіноче обличчя на фоні виродків орбана та фіця.
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25.01.2025 11:58
+12
У звичайному вагоні УЗ, без всяких там пафосних кортежів.
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25.01.2025 12:12
+9
сподіваюсь після цього візиту трансністрія піде в небуття
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25.01.2025 12:18
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25.01.2025 11:44 Ответить
Знала б вона в яке гниле кодло мафії каламойші приїхала, нелегко їй буде
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25.01.2025 16:07 Ответить
Хай зустрінеться з Данилой Манцевим Геть, він їй розкаже як молдаван можна щіпать
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25.01.2025 11:45 Ответить
Вона просто приїхала святкувати днюху одного відомого блазня.
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25.01.2025 13:13 Ответить
Приємне жіноче обличчя на фоні виродків орбана та фіця.
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25.01.2025 11:58 Ответить
Мая дівчина.
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25.01.2025 12:25 Ответить
Санду все правильно розуміє - влітку настане савєцький саюз і Україні і їм, а десь через рік - і Румунії.
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25.01.2025 12:11 Ответить
Походу савєцкій саюз настане для мадярів зі словаками, бо то їх лідори мотаються в правільном направлєніі.
Румунів теж асвабаждать треба, бо вони фашисти: демократично обраного фашиста забанили.
Wait... oh shi...
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25.01.2025 12:16 Ответить
гляди щоб тобі не настав Савєцкій Саюз у вигляді стінки,ждун-коректувальник шахедів!!
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25.01.2025 14:49 Ответить
У звичайному вагоні УЗ, без всяких там пафосних кортежів.
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25.01.2025 12:12 Ответить
А які у Укрзалізниці можуть бути кортежі ? По Інтерсіті зпереду та ззаду ?) Усі високопосадовці прибували до Києва Укрзалізницею-Блінкен, Урсула, Остін, Трюдо, Мецола, Шольц, Калас, Стармер, Боррель, Сунак, Дуда, президенти Румунії, Швейцарії, Естонії, Литви, болгарський прем'єр з міністрами, і багато-багато інших міністрів та топ-чиновників.
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25.01.2025 13:19 Ответить
Не бачу натовпу охорони поряд.
І зауваження стосується насамперед східних чиновників.
Вони звикли, що чим вище ранг, тим більше "шісток" довкола крутитись мають.
Західники у цьому плані скромніші.
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25.01.2025 13:21 Ответить
Ті фамілії, що я навів-погугли фото біля вагонів Укрзалізниці в Києві-теж не побачиш натовпів охорони.
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25.01.2025 14:10 Ответить
Зєля б так приїхав до іншої столиці? У вагоні, без "світи"?
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25.01.2025 14:12 Ответить
Та да, це ж натомпи охорони навкруги нього :



Щодо вагонів-західні чиновники теж прилітали би до Києва, але нагадаю, що Бориспіль та Жуляни-закриті.
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25.01.2025 14:49 Ответить
Таке враження, Санду взагалі сама приїхала. Хіба що той дядька в краватці позаду може бути охоронцем. Але більше схожий на провідника.
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25.01.2025 15:02 Ответить
На фото Майя тільки вийшла з вагону і усі зустрічаючі стоять перед нею (за камерою, якою зроблено фото). А зеля вже крокує від літака, тобто його вже зустріли. Ну і льотне поле аеродрому трохи так більше за перон вокзалу. На тобі фото з Брюсселя без купи світи, навіть дєрьмака поруч немає :
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25.01.2025 15:16 Ответить
Можливо.
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25.01.2025 15:19 Ответить
сподіваюсь після цього візиту трансністрія піде в небуття
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25.01.2025 12:18 Ответить
Пора вже нарешті вирішити питання придністровʼя
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25.01.2025 13:04 Ответить
н1хто до бубочки на ДН не хоче 1хати , ну хоть Майя доброго вина привезе
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25.01.2025 13:10 Ответить
.... я не лох... Мені вже 47...))) Міняється цифра! Не міняється сущність негідника...
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25.01.2025 13:21 Ответить
Основная темы нынешних переговоров эта. "Запасов газа в Приднестровье хватит буквально на несколько дней, а угля для выработки электричества на Молдавской ГРЭС - максимум до 16-17 февраля. Об этом https://newsmaker.md/rus/novosti/krasnoselskiy-zapasov-uglya-dlya-vyrabotki-elektrichestva-v-pridnestrove-hvatit-do-16-17-fevralya/ рассказал лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский, пишет издание NewsMaker. "Буквально через несколько дней закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело. И, конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицирована энергетика, нам будет просто невозможно жить в таких условиях", - сказал он. Лидер непризнанной "республики" также объяснил, почему "власти" отказались от угля, который якобы предлагала поставить Украина. "МГРЭС работает на антраците, а нам предлагали газовый уголь. Он не подходит под производственный процесс", - заявил Красносельский".
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25.01.2025 13:30 Ответить
Этим ******* 2 года назад сказали, что халявного газа из параши через Украину с 01.01.2025 не будет. Параша их успокоила, сказав им, что к этому времени "не будет Украины". Качать через Турцию-Болгарию-Румынию и через Молдову параша не хочет, требуя от Санду погасить "долг" в 703 млн. $. Этот "долг" образовался так: пмра, получая халявный газ из параши, часть его пускала на выработку электроэнергии в Днестровске и продавла его Молдове за живые деньги по европейским ценам. Теперь параша требует заплатить 2-й раз, т.е. не только за эл-энергию, но и за газ, из которого она произведена.
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25.01.2025 13:35 Ответить
Думаю, что если атомная генерация Украины и распределительные сети ещё раз не пострадают от новых парашных обстрелов, то Украина сможет помочь Молдове с электроэнергией, как она помогает (например) Румынии. Будут ли "помогать" Тирасполю? Технически это не вопрос, но на хрена...
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25.01.2025 13:39 Ответить
И ещё момент. Я не удивлюсь, если параша устроит диверсии на газопроводах или на распределительных станциях по линии "южного" газопровода, тем более, что часть его проходит через Украину, обвинив в этом саму Украину.
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25.01.2025 13:44 Ответить
Маємо право на своїй землі поставити ЗАДВИЖКУ ! Нехай будують в обхід. Ніяких диверсій. Все офіційно - наша земля.
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25.01.2025 14:43 Ответить
Дуже вірно відмічено: Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - дійсно наша земля. Історично, територіально, етнічно, лінгвістично, ментально...
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25.01.2025 15:08 Ответить
Там можно и по-другому прокачать, только через Молдову.
Но не нужно это в первую очередь самой параше.
Их устраивает, что лохи мёрзнут, а "виновата Молдова".
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25.01.2025 18:00 Ответить
Парликова попёрли не за то, что параша не дала пмре газ. Его попёрли за то, что он (заранее зная эти расклады) не обеспечил Молдову на 100% электроэнергией.
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25.01.2025 18:02 Ответить
https://govorilkin.livejournal.com/372309.html Траяску Романія маре!
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25.01.2025 13:39 Ответить
Лєді, із сумочко і без чумоданчика
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25.01.2025 14:13 Ответить
Ласкаво просимо !
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25.01.2025 17:32 Ответить
 
 