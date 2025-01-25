Президент Молдовы Санду прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Президент Молдовы Мая Санду в субботу, 25 января, сообщила, что по приглашению президента Владимира Зеленского направляется в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео Санду опубликовала в Facebook.
Так, президент Молдовы в видео, снятом в поезде, рассказала, что прибудет в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского.
По ее словам, этот визит направлен продемонстрировать, что Молдова продолжает поддерживать Украину
"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", - сказала Санду.
Она также рассказала, что во время визита планирует встретиться с Зеленским и другими должностными лицами в Киеве, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и сотрудничества по вступлению в ЕС.
"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", - подчеркнула Санду.
Позже Санду в соцсети Х написала, что уже прибыла в Киев и опубликовала фото.
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Румунів теж асвабаждать треба, бо вони фашисти: демократично обраного фашиста забанили.
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І зауваження стосується насамперед східних чиновників.
Вони звикли, що чим вище ранг, тим більше "шісток" довкола крутитись мають.
Західники у цьому плані скромніші.
Щодо вагонів-західні чиновники теж прилітали би до Києва, але нагадаю, що Бориспіль та Жуляни-закриті.
Но не нужно это в первую очередь самой параше.
Их устраивает, что лохи мёрзнут, а "виновата Молдова".