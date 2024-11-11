Дроны РФ пока не представляют опасности для Молдовы, но это является поводом для беспокойства, - Санду

Президент Молдовы Мая Санду прокомментировала инцидент с российскими дронами, которые упали на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Moldpres.

"С первого дня войны мы делали все для защиты воздушного пространства Республики Молдова, в частности провели закупки, чтобы выявлять и не допускать ситуаций, создающих опасность для граждан. Судя по сообщениям учреждений, эти дроны не представляют опасности для граждан, но продолжаем сохранять бдительность. Следует приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности", - сказала лидер Молдовы.

Санду подчеркнула, что "пока это не представляет опасности для Республики Молдова, но сам факт того, что война идет у границы и что над нашим воздушным пространством летают дроны, является поводом для беспокойства".

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

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