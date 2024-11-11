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Новости Война
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Дроны РФ пока не представляют опасности для Молдовы, но это является поводом для беспокойства, - Санду

Санду прокоментувала заліт російських дронів на територію Молдови

Президент Молдовы Мая Санду прокомментировала инцидент с российскими дронами, которые упали на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Moldpres.

"С первого дня войны мы делали все для защиты воздушного пространства Республики Молдова, в частности провели закупки, чтобы выявлять и не допускать ситуаций, создающих опасность для граждан. Судя по сообщениям учреждений, эти дроны не представляют опасности для граждан, но продолжаем сохранять бдительность. Следует приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности", - сказала лидер Молдовы.

Санду подчеркнула, что "пока это не представляет опасности для Республики Молдова, но сам факт того, что война идет у границы и что над нашим воздушным пространством летают дроны, является поводом для беспокойства".

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

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Автор: 

беспилотник (3544) Молдова (1867) Мая Санду (210)


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Майя, выборы закончились, пора вместе с Украиной полностью заблокировать гадюшник пмры.
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11.11.2024 13:07 Ответить
На это нет запроса молдавского общества. Оно, там, никому не мещает
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11.11.2024 13:49 Ответить
Запрос будет как только посыпется параша.
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11.11.2024 18:05 Ответить
Неа. После того как посыпется параша они будут в хвосте очереди. Там и Калининград, и Курилы. Дальний восток и Карелия.
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11.11.2024 21:00 Ответить
(((Ну,то поголи ноги ,бо більш актуально)))
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11.11.2024 13:08 Ответить
У полку занепокоєних прибуло.
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11.11.2024 13:40 Ответить
Спите люди в Багдаде все спокойно )))
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11.11.2024 13:45 Ответить
Не трогайте Молдову. Жива? Жива. Не подкацапская и ладно. Может за спиной Украины пропетляет
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11.11.2024 13:52 Ответить
Наївненька, прилетить отакий "локаційно втрачений" з 50-тьма кг. вибухівки в багатоповерхівку і швидко все зміниться в голові, не доведи господі, звичайно.
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11.11.2024 14:24 Ответить
 
 