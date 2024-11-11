Дрони РФ поки не становлять небезпеки для Молдови, але це є приводом для занепокоєння, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інцидент із російськими дронами, які впали на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Moldpres.

"З першого дня війни ми робили все для захисту повітряного простору Республіки Молдова, зокрема провели закупівлі, щоб виявляти і не допускати ситуацій, що створюють небезпеку для громадян. Судячи з повідомлень установ, ці дрони не становлять небезпеки для громадян, але продовжуємо зберігати пильність. Слід придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну, щоб усі громадяни почувалися в безпеці", - сказала лідерка Молдови.

Санду наголосила, що "наразі це не становить небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт того, що війна йде біля кордону і що над нашим повітряним простором літають дрони, є приводом для занепокоєння".

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

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