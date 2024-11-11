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Новини Війна
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Дрони РФ поки не становлять небезпеки для Молдови, але це є приводом для занепокоєння, - Санду

Санду прокоментувала заліт російських дронів на територію Молдови

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інцидент із російськими дронами, які впали на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Moldpres.

"З першого дня війни ми робили все для захисту повітряного простору Республіки Молдова, зокрема провели закупівлі, щоб виявляти і не допускати ситуацій, що створюють небезпеку для громадян. Судячи з повідомлень установ, ці дрони не становлять небезпеки для громадян, але продовжуємо зберігати пильність. Слід придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну, щоб усі громадяни почувалися в безпеці", - сказала лідерка Молдови.

Санду наголосила, що "наразі це не становить небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт того, що війна йде біля кордону і що над нашим повітряним простором літають дрони, є приводом для занепокоєння".

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Також читайте: Російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян, - глава МЗС Молдови Попшой

Автор: 

безпілотник (4094) Молдова (2063) Мая Санду (252)


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Майя, выборы закончились, пора вместе с Украиной полностью заблокировать гадюшник пмры.
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11.11.2024 13:07 Відповісти
На это нет запроса молдавского общества. Оно, там, никому не мещает
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11.11.2024 13:49 Відповісти
Запрос будет как только посыпется параша.
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11.11.2024 18:05 Відповісти
Неа. После того как посыпется параша они будут в хвосте очереди. Там и Калининград, и Курилы. Дальний восток и Карелия.
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11.11.2024 21:00 Відповісти
(((Ну,то поголи ноги ,бо більш актуально)))
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11.11.2024 13:08 Відповісти
У полку занепокоєних прибуло.
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11.11.2024 13:40 Відповісти
Спите люди в Багдаде все спокойно )))
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11.11.2024 13:45 Відповісти
Не трогайте Молдову. Жива? Жива. Не подкацапская и ладно. Может за спиной Украины пропетляет
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11.11.2024 13:52 Відповісти
Наївненька, прилетить отакий "локаційно втрачений" з 50-тьма кг. вибухівки в багатоповерхівку і швидко все зміниться в голові, не доведи господі, звичайно.
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11.11.2024 14:24 Відповісти
 
 