Російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян, - глава МЗС Молдови Попшой

У МЗС Молдови засудили в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Відповідну заяву у соцмережі Х зробив очільник відомства зовнішньополітичного Молдови Міхай Попшой, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попшой заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони".

"Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір", - йдеться у заяві міністра.

Очільник МЗС Молдови засудив порушення молдовського повітряного простору російськими безпілотниками. Крім цього, він вкотре засудив повномасштабну агресію РФ проти України.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", - додав Попшой.

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

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