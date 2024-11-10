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Російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян, - глава МЗС Молдови Попшой

Попшой про російські дрони

У МЗС Молдови засудили в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Відповідну заяву у соцмережі Х зробив очільник відомства зовнішньополітичного Молдови Міхай Попшой, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попшой заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони".

"Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір", - йдеться у заяві міністра.

Очільник МЗС Молдови засудив порушення молдовського повітряного простору російськими безпілотниками. Крім цього, він вкотре засудив повномасштабну агресію РФ проти України.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", - додав Попшой.

Читайте також: У Молдові знайшли другий за день дрон, перший – виявився російським "шахедом"

Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Дивіться також: У Молдові виявили безпілотник після атаки Росії по Україні. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4094) Молдова (2063) дрони (4624)


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**** ти плачеш?
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10.11.2024 19:30 Відповісти
А висловити рішуче занепокоєння .... слабо
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10.11.2024 19:32 Відповісти
Потужна стурбованість потрібна!!
Буде робота для експертів та прессекретарів!! Потужна робота, важлива
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10.11.2024 19:32 Відповісти
а таракан шо то мовчить , а в нього 10 залетіло
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10.11.2024 19:36 Відповісти
послав колюньчіка-гавроша піднести рожки до автомата. а сам в білих носках вже виліз на лавочку й потужно готовий отражать! )
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10.11.2024 19:43 Відповісти
 
 