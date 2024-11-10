Российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан, - глава МИД Молдовы Попшой

В МИД Молдовы осудили нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Соответствующее заявление в соцсети Х сделал глава внешнеполитического ведомства Молдовы Михай Попшой, сообщает Цензор.НЕТ.

Попшой заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны".

"Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня в Молдове, поставив под угрозу жизни молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство", - говорится в заявлении министра.

Глава МИД Молдовы осудил нарушение молдавского воздушного пространства российскими беспилотниками. Кроме этого, он в очередной раз осудил полномасштабную агрессию РФ против Украины.

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", - добавил Попшой.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

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