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Российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан, - глава МИД Молдовы Попшой

Попшой про російські дрони

В МИД Молдовы осудили нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Соответствующее заявление в соцсети Х сделал глава внешнеполитического ведомства Молдовы Михай Попшой, сообщает Цензор.НЕТ.

Попшой заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны".

"Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня в Молдове, поставив под угрозу жизни молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство", - говорится в заявлении министра.

Глава МИД Молдовы осудил нарушение молдавского воздушного пространства российскими беспилотниками. Кроме этого, он в очередной раз осудил полномасштабную агрессию РФ против Украины.

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", - добавил Попшой.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

Смотрите также: В Молдове обнаружили беспилотник после атаки России по Украине. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3520) Молдова (1866) дроны (3834)


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**** ти плачеш?
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10.11.2024 19:30 Ответить
А висловити рішуче занепокоєння .... слабо
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10.11.2024 19:32 Ответить
Потужна стурбованість потрібна!!
Буде робота для експертів та прессекретарів!! Потужна робота, важлива
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10.11.2024 19:32 Ответить
а таракан шо то мовчить , а в нього 10 залетіло
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10.11.2024 19:36 Ответить
послав колюньчіка-гавроша піднести рожки до автомата. а сам в білих носках вже виліз на лавочку й потужно готовий отражать! )
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10.11.2024 19:43 Ответить
 
 