Российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан, - глава МИД Молдовы Попшой
В МИД Молдовы осудили нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.
Соответствующее заявление в соцсети Х сделал глава внешнеполитического ведомства Молдовы Михай Попшой, сообщает Цензор.НЕТ.
Попшой заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны".
"Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня в Молдове, поставив под угрозу жизни молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство", - говорится в заявлении министра.
Глава МИД Молдовы осудил нарушение молдавского воздушного пространства российскими беспилотниками. Кроме этого, он в очередной раз осудил полномасштабную агрессию РФ против Украины.
"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", - добавил Попшой.
Российские дроны на территории Молдовы
Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.
Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.
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