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Рашисты ударили из артиллерии по Никополю: два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 января 2025 года, два человека пострадали из-за вражеского артобстрела Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 48-летнего мужчину и 70-летнюю женщину доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.

В городе повреждены несколько многоэтажек, частный дом, авто. Обследование территории продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали Никопольщину: повреждена инфраструктура и ЛЭП

Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу

Ранее также сообщалось, что вчера вечером и ночью на 25 января российские оккупанты били по Никопольскому району Днепропетровской области, есть повреждения инфраструктуры.

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обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048) Никопольский район (249) война в Украине (4489)


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