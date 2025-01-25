Рашисты ударили из артиллерии по Никополю: два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 25 января 2025 года, два человека пострадали из-за вражеского артобстрела Никополя Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 48-летнего мужчину и 70-летнюю женщину доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.
В городе повреждены несколько многоэтажек, частный дом, авто. Обследование территории продолжается.
Ранее также сообщалось, что вчера вечером и ночью на 25 января российские оккупанты били по Никопольскому району Днепропетровской области, есть повреждения инфраструктуры.
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