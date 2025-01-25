РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8687 посетителей онлайн
Новости Фото
4 308 10

Армия РФ за сутки сбросила 14 КАБов на село в Курской области. Так она "освобождает" свою территорию, - Дмитрашковский. ФОТОрепортаж

Российские войска только за сутки нанесли 14 ударов управляемыми авиабомбами по небольшому селу в Курской области, "освобождая" своих граждан от домов.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это то, как выглядит обычный рашизм, - 14 КАБов на небольшое село за день. Так российская армия "освобождает" Казачью Локню, убивая своих граждан", - отметил он.

По его словам, обошлось без погибших, но пострадала пожилая женщина, у нее контузия.

Дмитрашковский добавил, что КАБ взорвался прямо среди ее двора.

"Кстати, это уже с ней не впервые: россияне уже уничтожили КАБом ее дом. Теперь женщина живет в чужом доме, поскольку ее летняя кухня в которой она жила, теперь похожа на дуршлаг. Вот честно, я удивлен, что он после прилета не свалился ей на голову", - отметил пресс-офицер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже на Курщине. ВИДЕО

Он отметил, что такие действия российских войск против своих граждан являются не только актом государственного цинизма, но и военным преступлением.

"Такое впечатление, что Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей своих преступлений, позора и равнодушия. Иначе объяснить настолько жестокое отношение к своим гражданам я не могу. Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года. Последний раз что-то подобное было в годы Второй мировой войны, во времена Сталина. Государственный цинизм с переходом в военное преступление.", - резюмировал Дмитрашкивский.

Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області
Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області
Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області
Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області
Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області
Російська армія випустила КАБи по власній території у Курській області

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) Курск (1136) КАБ (376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
І що нас в цій ситуації не влаштовує?

Хіба метою курського наступу не було переведення бойових дій на територію ворога? Щоб потерпали від боїв не українські міста і села, а ***********?
Щоб населення ********* відчуло війну на собі?

В чому сенс цієї "гучної" заяви?
показать весь комментарий
25.01.2025 17:14
+2
Інколи є чому повчитись і у орків,це війна і лояльність,слюнтяйство тут не доречні.Ми взагалі нічого не звільняємо,все на запад дивимось,а западу похер на життя Українців.
показать весь комментарий
25.01.2025 18:07
+1
Так пох.й, аж невдобно.
Дмитрашківському на стотисячній зрЯплаті більше нема чим заботитися, курва?!!
показать весь комментарий
25.01.2025 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що нас в цій ситуації не влаштовує?

Хіба метою курського наступу не було переведення бойових дій на територію ворога? Щоб потерпали від боїв не українські міста і села, а ***********?
Щоб населення ********* відчуло війну на собі?

В чому сенс цієї "гучної" заяви?
показать весь комментарий
25.01.2025 17:14 Ответить
тут деякі дописувачі не можуть зрозуміти, чому краще воювати на чужі території - ось для них зрозуміле пояснення
показать весь комментарий
25.01.2025 18:55 Ответить
Що скидали, що не скидали - один чорт руїни.
показать весь комментарий
25.01.2025 17:18 Ответить
про чергового генерала!
тобто, там нема українських солдатів?
вони не гинуть?
хто винен?
якого чергового генерала підарешт?
показать весь комментарий
25.01.2025 17:21 Ответить
Інколи є чому повчитись і у орків,це війна і лояльність,слюнтяйство тут не доречні.Ми взагалі нічого не звільняємо,все на запад дивимось,а западу похер на життя Українців.
показать весь комментарий
25.01.2025 18:07 Ответить
Так пох.й, аж невдобно.
Дмитрашківському на стотисячній зрЯплаті більше нема чим заботитися, курва?!!
показать весь комментарий
25.01.2025 18:11 Ответить
*****, нехай скидають і вбивають одне одного, українцям кацапів не повинно бути шкода!
показать весь комментарий
25.01.2025 19:26 Ответить
zajebać się
показать весь комментарий
25.01.2025 20:04 Ответить
Кацапам уже отписано сказано , это все украинские войска , громили разрушали все...
показать весь комментарий
25.01.2025 20:15 Ответить
там майже всі єтнічні українці. Русифіковані. Курщина, брянщина то все колишня українська земля
показать весь комментарий
25.01.2025 21:31 Ответить
 
 