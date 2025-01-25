Армия РФ за сутки сбросила 14 КАБов на село в Курской области. Так она "освобождает" свою территорию, - Дмитрашковский. ФОТОрепортаж

Российские войска только за сутки нанесли 14 ударов управляемыми авиабомбами по небольшому селу в Курской области, "освобождая" своих граждан от домов.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это то, как выглядит обычный рашизм, - 14 КАБов на небольшое село за день. Так российская армия "освобождает" Казачью Локню, убивая своих граждан", - отметил он.

По его словам, обошлось без погибших, но пострадала пожилая женщина, у нее контузия.

Дмитрашковский добавил, что КАБ взорвался прямо среди ее двора.

"Кстати, это уже с ней не впервые: россияне уже уничтожили КАБом ее дом. Теперь женщина живет в чужом доме, поскольку ее летняя кухня в которой она жила, теперь похожа на дуршлаг. Вот честно, я удивлен, что он после прилета не свалился ей на голову", - отметил пресс-офицер.

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Он отметил, что такие действия российских войск против своих граждан являются не только актом государственного цинизма, но и военным преступлением.

"Такое впечатление, что Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей своих преступлений, позора и равнодушия. Иначе объяснить настолько жестокое отношение к своим гражданам я не могу. Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года. Последний раз что-то подобное было в годы Второй мировой войны, во времена Сталина. Государственный цинизм с переходом в военное преступление.", - резюмировал Дмитрашкивский.











