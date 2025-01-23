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Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже на Курщине. ВИДЕО

Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 города Суджа в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, опубликована в соцсетях.

"Российская авиация бомбит Суджу в Курской области России: появилось видео, как бомба упала на школу №2. Напомним, что жителей из Суджи власти России так и не эвакуировали", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

авиация (2839) война (1400) школа (3019) уничтожение (7156) Курск (1136) Суджа (46)


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Топ комментарии
+8
Fbd dfv

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.01.2025

Це ти, кацапе, сьогодні тут виплив щоб серанути під новиною?
Детектед. Премії не буде.
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23.01.2025 11:24
+7
Русские своих не бросают а только на них сбрасывают.
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23.01.2025 11:21
+7
використовують як ППО
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23.01.2025 11:23
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думаю за 3 роки війни всі розуміють де і як краще переховуватися від авіаударів
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23.01.2025 11:18 Ответить
Звісно всі розуміють, що ти кацапський бот всепропальщик.
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23.01.2025 11:26 Ответить
Fbd dfv

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.01.2025

Це ти, кацапе, сьогодні тут виплив щоб серанути під новиною?
Детектед. Премії не буде.
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23.01.2025 11:24 Ответить
еркі чсс

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.01.2025

Ти, кацапе, не хвилюйся, твоє життя тут буде бурхливе але дуже дуже коротке.
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23.01.2025 11:40 Ответить
За свого хлопця засмутився?
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23.01.2025 11:55 Ответить
Ти вже мабудь бояришніку флакон з ранку хильнув, щоб тремор зняти, і навіть по клавішах почав попадати, тож не зупиняйся, біжи в аптеку ще за бальзамом.
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23.01.2025 12:33 Ответить
куди поділися F16, про які так довго говорила і обіцяла влада?
ось у чому питання
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23.01.2025 11:20 Ответить
використовують як ППО
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23.01.2025 11:23 Ответить
І до речі саме тому це робиться доволі успішно. Петріоти не дали б того результату, який ми маємо - їх надто мало і з ракетами не густо.
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23.01.2025 11:27 Ответить
Запоріжжя вчора? Ні, не чув..
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23.01.2025 12:26 Ответить
Ну я ж не писав, що результативність збиття стовідсоткова. Я написав доволі успішно.
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23.01.2025 12:52 Ответить
що таке популізм і демагогія коли порозумієш?
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23.01.2025 18:56 Ответить
Русские своих не бросают а только на них сбрасывают.
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23.01.2025 11:21 Ответить
Ми не знаємо, хто був у тій школі.
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23.01.2025 12:28 Ответить
Тебе не було точно...
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23.01.2025 12:53 Ответить
О, давно не чіплявся . Огірок на місці? Можеш вийняти.
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23.01.2025 15:01 Ответить
А тобі що, незручно? Сфінктер натирає? То вийми сам...
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23.01.2025 15:04 Ответить
Що скиглиш, 2-іздню?
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23.01.2025 17:47 Ответить
"Скиглиш" саме ти... Точніше, пишеш провокативні дописи... Я по темі пишу...
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23.01.2025 17:53 Ответить
Малиш-пенсіонер, провокатори тут - боти одного невдахи.
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23.01.2025 19:16 Ответить
Мене з собою не рівняй...
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23.01.2025 20:12 Ответить
Я не бот. А, і можеш з'їсти огірочок отой.
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24.01.2025 06:57 Ответить
Так я ж не проти... Ти "ботом" буть не можеш, навіть об"єктивно... Бо "бот" - це комп"ютерна програма, а не людина. А ти - звичайний "батрак-поденщик", який за гроші строчить тут коментарі провокативного змісту, щоб розвести тут "срач" та відволікти форумчан від обговорення теми...
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24.01.2025 08:42 Ответить
Ти таки ідіот.
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24.01.2025 18:24 Ответить
Я тобі уже відповів: "Це твоя особиста думка..."...
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24.01.2025 18:37 Ответить
Знаєш, окрім тупих ботів, типу тебе, і які думають, що вони самі розумні, є й люди, котрі можуть критично мислити. Так що згинь.
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23.01.2025 15:04 Ответить
Так "критика" - це суб"єктивний погляд на те чи інше питання. Коли "критичність мислення" проявляє велика маса людей, вона стає "об"єктивною реальністю". Якщо "критично мислиш" тільки ти один - це твій суб"єктивний погляд... . Коли твої погляди поділяє велика маса людей - це "критичний погляд" якоїсь соціальної групи однодумців.. . Покажи мені, які саме "критично мислячі люди" поділяють ТВОЇ погляди - погляди кацапського провокатора...
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23.01.2025 15:14 Ответить
Навіть для тупого бота ти ідіот.
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23.01.2025 17:58 Ответить
То твоя особиста думка...
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23.01.2025 18:28 Ответить
Ви вже забебади своєю тупою пропагандою. Як зєліни, так і пєтіни.
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23.01.2025 15:05 Ответить
То не читай "пропаганди"...
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23.01.2025 15:15 Ответить
Нууу, тут все зрозуміло, все за кацапськими канонами: "бєй сваіх, чтоби чужиє баялісь".
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23.01.2025 11:24 Ответить
"******* по коордінатах..." - 3.14дарасам-пілотам пофіг, що там внизу ...
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23.01.2025 11:26 Ответить
так щодня під сотню бомб, від яких ніде не втримаєшся. навіть як кожна десята влучає легко зрозуміти рівень втрат,
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23.01.2025 11:27 Ответить
Репетиція перед Вороніжом.
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23.01.2025 11:27 Ответить
Суджа втратила свій сенс. як структура перекачки газу в Європу. Тому можна її зносити))
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23.01.2025 11:31 Ответить
від ГВС ло міста Суджа вісім кілометрів. Стан ГВС зараз такий же самий, як і після перших днів курської операції.
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23.01.2025 12:00 Ответить
- Бамби их, б*я! - кричав пілот СУ, скидуючі бомбу...
П.М.
Наші кораблі кацапи - давили, а свої домівки - бомбили!
Тварини, ёпта...
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23.01.2025 11:32 Ответить
цікаво що після цього будуть казати місцеві.
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23.01.2025 12:02 Ответить
Будуть казати шо своїми очима бачили, як ф-16 скидав на школу бомбу.
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23.01.2025 12:05 Ответить
На фюзеляжі були хрести, а з кабіни пілота скалив зуби нігер...
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23.01.2025 12:12 Ответить
вимагадимуть "алею ангелов"
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23.01.2025 12:18 Ответить
"Гдє ви билі, когда дамбілі Суджу?"
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23.01.2025 12:04 Ответить
він там навчався, помста: основна версія слідкому
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23.01.2025 12:16 Ответить
 
 