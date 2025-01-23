Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже на Курщине. ВИДЕО
Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 города Суджа в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, опубликована в соцсетях.
"Российская авиация бомбит Суджу в Курской области России: появилось видео, как бомба упала на школу №2. Напомним, что жителей из Суджи власти России так и не эвакуировали", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+8 Orion #538564
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Реєстрація: 23.01.2025
Це ти, кацапе, сьогодні тут виплив щоб серанути під новиною?
Детектед. Премії не буде.
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Реєстрація: 20.01.2025
Ти, кацапе, не хвилюйся, твоє життя тут буде бурхливе але дуже дуже коротке.
ось у чому питання
П.М.
Наші кораблі кацапи - давили, а свої домівки - бомбили!
Тварини, ёпта...