Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже на Курщине. ВИДЕО

Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 города Суджа в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, опубликована в соцсетях.

"Российская авиация бомбит Суджу в Курской области России: появилось видео, как бомба упала на школу №2. Напомним, что жителей из Суджи власти России так и не эвакуировали", - отмечает в комментарии автор публикации.

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