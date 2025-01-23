Россиянка на кладбище убивается по "героям СВО": "Сегодня еще одного привезли – восьмидесятого". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница небольшого российского городка снимает могилы "героев сво" и скорбит о ликвидированных захватчиках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки на кладбище уже 79 могил и "сегодня еще одного привезли - восьмидесятого".

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