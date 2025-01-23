Россиянка на кладбище убивается по "героям СВО": "Сегодня еще одного привезли – восьмидесятого". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница небольшого российского городка снимает могилы "героев сво" и скорбит о ликвидированных захватчиках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки на кладбище уже 79 могил и "сегодня еще одного привезли - восьмидесятого".
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+34 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий23.01.2025 10:41 Ссылка
+34 Псамметих II
показать весь комментарий23.01.2025 10:42 Ссылка
+31 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий23.01.2025 10:46 Ссылка
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госдолг СШАнаші кладбіща відєлі?"
Не обійдеться без згадки ТЦК і слова "бусифікація".
пара... пара... дамой пасмешніку забірать своїх мальчіков - наваєвалісь как в 80-тиє діди
Кладбищинг -это жанр пафосной патриотической клоунады: бродилка по могилам СВО и сладострастные причитания.
Если перфоманс исполнен по всем правилам, то обеспечена тьма лайков и овации.
Впрочем, похоже на то, что русские реально тащатся от количества своих трупов и гробов. Шныряя меж свежими крестами, они кайфуют от умножения могил.
Прибавления новых мертвецов вызывают восторг, подсчеты бессмысленно порванных и сгнивших «мальчиков» доводят до экстаза.
Кладбищинг не предполагает слез. Напротив, это приступ гордости за «державу», которая сумела столько тухлого людского мяса распихать под флажки на погосте.
Кладбище становится маленькой ВДНХ*, на которой представлены «удивительные достижения родины».
Невзоров
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC Культ традиции; культурный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC Неприятие модернизма, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррационализм. В пример приводится противопоставление «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE крови и почвы» «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дегенеративному искусству» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 нацистской Германии.
Культ «действия ради действия», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC недоверие к интеллектуальному.
Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F Ксенофобия, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизм.
Буржуазность, опора на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 средний класс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC Национализм; одержимость https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теориями заговора, культивация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 чувства нахождения в осаде.Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
Жизнь понимается как непрерывная война, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC пацифизм - как сотрудничество с врагом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC Элитаризм, презрение к слабым.
Культ героизма и культ смерти.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BC Мачизм, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
«Избирательный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC парламентаризма.
Использование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B7 новояза.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекав... довго чекав.....