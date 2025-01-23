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Россиянка на кладбище убивается по "героям СВО": "Сегодня еще одного привезли – восьмидесятого". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница небольшого российского городка снимает могилы "героев сво" и скорбит о ликвидированных захватчиках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки на кладбище уже 79 могил и "сегодня еще одного привезли - восьмидесятого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин в ближнем бою уничтожает российского штурмовика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+34
Зараз тут будуть коментарі в дусі "а ви госдолг США наші кладбіща відєлі?"
Не обійдеться без згадки ТЦК і слова "бусифікація".
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23.01.2025 10:41
+34
значит недостаточно убили, раз вы претесь в Украину "освобождать" за деньги
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23.01.2025 10:42
+31
В РФ набирает популярность кладбищинг, новая забава мамок на белых Ладах..
Кладбищинг -это жанр пафосной патриотической клоунады: бродилка по могилам СВО и сладострастные причитания.
Если перфоманс исполнен по всем правилам, то обеспечена тьма лайков и овации.
Впрочем, похоже на то, что русские реально тащатся от количества своих трупов и гробов. Шныряя меж свежими крестами, они кайфуют от умножения могил.
Прибавления новых мертвецов вызывают восторг, подсчеты бессмысленно порванных и сгнивших «мальчиков» доводят до экстаза.
Кладбищинг не предполагает слез. Напротив, это приступ гордости за «державу», которая сумела столько тухлого людского мяса распихать под флажки на погосте.
Кладбище становится маленькой ВДНХ*, на которой представлены «удивительные достижения родины».
Невзоров
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23.01.2025 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Зараз тут будуть коментарі в дусі "а ви госдолг США наші кладбіща відєлі?"
Не обійдеться без згадки ТЦК і слова "бусифікація".
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23.01.2025 10:41 Ответить
Гармошки треба рвати від горря.
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23.01.2025 10:50 Ответить
павтарілі 80-тіє
пара... пара... дамой пасмешніку забірать своїх мальчіков - наваєвалісь как в 80-тиє діди
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23.01.2025 12:54 Ответить
о як ти жорстоко по тролям з ОП пройшовся, всю роботу їм поломав на цієї гілці форуму.
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23.01.2025 11:04 Ответить
Наші цвинтарі виглядають не краще... Різниця у тому, що кацапи самі собі таку долю обирають, а наших людей здебільшого відправляють на бійню примусово.
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23.01.2025 23:11 Ответить
значит недостаточно убили, раз вы претесь в Украину "освобождать" за деньги
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23.01.2025 10:42 Ответить
Воіни, сидіть вдома в малєнком гарадкє і всі будуть щасливі й буде менше могил з двох сторін!
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23.01.2025 10:42 Ответить
Ну якщо двохсотий - то жмур, то вісімдесятий - то 40% від цілого жмура?
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23.01.2025 10:43 Ответить
одна нога і пів дупи
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23.01.2025 10:44 Ответить
Так це вона хниче, що всього лище 80-го привезли, а в сусідніх дєрєвнях більше! А це нєпорядок!
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23.01.2025 10:45 Ответить
В РФ набирает популярность кладбищинг, новая забава мамок на белых Ладах..
Кладбищинг -это жанр пафосной патриотической клоунады: бродилка по могилам СВО и сладострастные причитания.
Если перфоманс исполнен по всем правилам, то обеспечена тьма лайков и овации.
Впрочем, похоже на то, что русские реально тащатся от количества своих трупов и гробов. Шныряя меж свежими крестами, они кайфуют от умножения могил.
Прибавления новых мертвецов вызывают восторг, подсчеты бессмысленно порванных и сгнивших «мальчиков» доводят до экстаза.
Кладбищинг не предполагает слез. Напротив, это приступ гордости за «державу», которая сумела столько тухлого людского мяса распихать под флажки на погосте.
Кладбище становится маленькой ВДНХ*, на которой представлены «удивительные достижения родины».
Невзоров
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23.01.2025 10:46 Ответить
Не переживай бабка , скоро всех туда привезут.
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23.01.2025 10:50 Ответить
То вона шмарклі по морді розтирає, що вже 80 самок отримали "за убієнних", а її чоловік, як назло, ще живий.
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23.01.2025 10:52 Ответить
Носити вам не переносити , возити вам не перевозити.
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23.01.2025 10:52 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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23.01.2025 10:54 Ответить
Так ,ось як виглядають "харошіє рускіє"...
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23.01.2025 10:55 Ответить
мало..нужен 800...8к
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23.01.2025 11:08 Ответить
Ці потвори "мальчікі" вбили сотні тисяч українців, жінок і дітей, розвалили їх міста і підприємства, яке їм "царстов небесне", їх чекакє пекло і ненависть всього здравого в світі на століття.
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23.01.2025 11:12 Ответить
Да шоб ви виродки рашистські всі на кладовище перебралися ублюдки
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23.01.2025 11:19 Ответить
Как гласит старая пословица-"Возить вам не перевозить.."
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23.01.2025 11:24 Ответить
Мало. Нєдостаточьно. Для падйома с калєн і вєлічія нада больше.
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23.01.2025 11:36 Ответить
Треба їй дати телеграм Мадяра,там їх за добу стільки виздихує,хай насолоджуєця переглядом
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23.01.2025 11:38 Ответить
зато скільки лад калін на "малєнькій городок" отримали!! Ухх..
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23.01.2025 11:44 Ответить
там мабуть будут пробки на дорогах
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23.01.2025 14:01 Ответить
не лізли б ви в чужі країни зі своїм рюзьге міром - заливались би боярою на своє задоволення.
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23.01.2025 11:46 Ответить
Шоб тим "хероям" і всім їх родичам до онуків і правнуків ні дна ні покришки. Шоб їх чорти в пеклі шкварили кактусом без вазеліна.
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23.01.2025 12:10 Ответить
А хто знає - де це ? Може я там був у молодості
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23.01.2025 12:12 Ответить
😍
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23.01.2025 12:22 Ответить
14 признаков фашизма[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&section=3 править код]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC Культ традиции; культурный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC Неприятие модернизма, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррационализм. В пример приводится противопоставление «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE крови и почвы» «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дегенеративному искусству» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 нацистской Германии.
Культ «действия ради действия», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC недоверие к интеллектуальному.
Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F Ксенофобия, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизм.
Буржуазность, опора на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 средний класс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC Национализм; одержимость https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теориями заговора, культивация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 чувства нахождения в осаде.Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
Жизнь понимается как непрерывная война, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC пацифизм - как сотрудничество с врагом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC Элитаризм, презрение к слабым.
Культ героизма и культ смерти.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BC Мачизм, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
«Избирательный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC парламентаризма.
Использование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B7 новояза.
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23.01.2025 12:47 Ответить
Маловато буде!!!!
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23.01.2025 13:19 Ответить
Дайте ще.
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23.01.2025 15:52 Ответить
Гарно працюе ВСУ....Слава Нацii!!
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23.01.2025 13:37 Ответить
чому мальчікам не сиділося дома? хотіли підзаробити вбиваючи в чужій країні українців? то **** ти ниєш тепер?
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23.01.2025 13:56 Ответить
ТАК ВАМ И НАДО БЕЗМОЗГЛАЯ РУССКАЯ БАБА ...
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23.01.2025 14:25 Ответить
80-тый? Олимпиада тогда!
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23.01.2025 14:35 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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23.01.2025 14:39 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет. (С)
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23.01.2025 18:40 Ответить
крокодиловы слёзы!чтоб вас всех там поубивало-кацапня проклятая!
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23.01.2025 18:48 Ответить
80 калiн на село! що у цьому плохово?
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23.01.2025 23:37 Ответить
пабагатому....))))...
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24.01.2025 01:40 Ответить
лицемерию нет предела, иди сынок или муж убей украинца, купим мне новую шубу.
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24.01.2025 02:41 Ответить
На видео не хватает пары гармонистов.
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24.01.2025 13:53 Ответить
 
 