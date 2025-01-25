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В Черкассах мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие. ФОТО

Вечером 25 января в Черкассах возле парка на проспекте Победы произошла стрельба.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, есть травмированные люди.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики, стрелка уже установили и задержали.

Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.

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У Черкасах чоловік стріляв по людях 25 січня

Автор: 

стрельба (3266) Черкассы (851) Черкасская область (76) Черкасский район (38)


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Топ комментарии
+6
Все тут окей з декомунізацією. Було "вулиця 30-річчя Перемоги", стало "проспект Перемоги". Рішення так собі, але ж можна інтерпретувати і як перемогу над здоровим глуздом і як перемогу над необхідністю декомунізувати. В цілому ж половину топонімів вже перейменували.
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25.01.2025 23:32
+5
Хамство на дорозі?Такі інценденти є необхідними коли хамло не знає як себе поводити і комунікавати з людьми.Може хоть страх смерті заставить спілкуватись цивілізовано.Ви собі уявіть якби було хамство на Запоріжській Січі де всі озброєні?Вони б один одного повбивали.Але присутність зброї в опонента завжди заставляє вести себе вічливо.
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25.01.2025 22:42
+5
А в слові перемога є щось кацапське ? Чи це вже війна з вітряками ?
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25.01.2025 23:27
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Хамство на дорозі?Такі інценденти є необхідними коли хамло не знає як себе поводити і комунікавати з людьми.Може хоть страх смерті заставить спілкуватись цивілізовано.Ви собі уявіть якби було хамство на Запоріжській Січі де всі озброєні?Вони б один одного повбивали.Але присутність зброї в опонента завжди заставляє вести себе вічливо.
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25.01.2025 22:42 Ответить
Психічний стан суспільства, ідентифікується по поведінці людини за кермом автомобіля.
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25.01.2025 22:45 Ответить
True Ukrainian hero.
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25.01.2025 22:56 Ответить
У Черкасах ще й досі є топонім "пр-т Перемоги" ??? Декацапізація/декомунізація цього міста не стосується?
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25.01.2025 23:16 Ответить
А в слові перемога є щось кацапське ? Чи це вже війна з вітряками ?
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25.01.2025 23:27 Ответить
Невже проспект названо на честь ПЕРЕМОГИ українського війська над кацапськими окупантами під Конотопом у 1659 році ???
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25.01.2025 23:42 Ответить
шестиденна битва з НКВД під Космачем з 30 січня по 5 лютого 1945 року.
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26.01.2025 20:01 Ответить
Все тут окей з декомунізацією. Було "вулиця 30-річчя Перемоги", стало "проспект Перемоги". Рішення так собі, але ж можна інтерпретувати і як перемогу над здоровим глуздом і як перемогу над необхідністю декомунізувати. В цілому ж половину топонімів вже перейменували.
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25.01.2025 23:32 Ответить
Дякую за інформацію.
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25.01.2025 23:43 Ответить
Найсмішніше, що вул Чехова виявилася названою не на честь рюзьге "аффтар пєші ісчьо", а на честь урочища ЧеховЕ, що існувало неподалік до затоплення водосховищем. Рюзьге перехрестили її на честь антошкі чехова, і її перейменування минуло. Л-логіка.
ЗІ. Як одне зі свдчень перемоги над необхідністю декомунізувати.
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25.01.2025 23:57 Ответить
Просто для довідки: « Я народився в мальовничому українському місті Таганрозі...» писав А. Чехов. У 1902р., розмовляючи з М. Горьким на Білій дачі в Ялті, письменник говорив: «Я настоящий малоросс, я в детстве не говорил иначе,как по-малороссийски».
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26.01.2025 08:26 Ответить
В Сумах е озеро Чеха в центрi мiста-велике озеро. Ми зовемо його просто Чешка i нiкому в голову не приходило, навiть за часи совка, отожнювати Чешку з Чеховим. Чехов часто бував в Сумах у друзiв i був (е) музей та вулиця була Чехова. У нас пройшла маштабна декомунiзацiя, багато вулиць перейменували, за вулицю Чехова я не знаю.
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26.01.2025 10:26 Ответить
От бачите яка заплуана в нас історія! Бо ця вулиця була Титарівською, потім названа на честь А. Чехова, але не перейменована через історичну кореляцію з урочищем ЧеховИм, і краєзнавці просто радять правильно ставити наголос. Отже гіперлінк все ж проапгрейдили, тобто переприурочили її на честь історичної місцевості замість Чехова. І я не здивуюся якщо таких топонімів тисячі по всій країні, але це не міняє факта, що комуняки всі назви асоціювали з комуняцтвом.
Також цікаво те, що з 1941 по 1943 за німецької окупації німці повертали історичні назви багатьом вулицям, так би мовити бета-версія декомунізації.
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26.01.2025 10:48 Ответить
А ще чеченців називали чехами.
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26.01.2025 10:48 Ответить
В Сумах пр.Курськiй в 23 роцi перейменували в пр.Перемоги. I що в цьому кацапське?!
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26.01.2025 10:15 Ответить
Нічого бо міська рада пише, що перейменували його https://smr.gov.ua/en/dovidka/dekomunizatsiya/26677-perelik-toponimiv-u-sumskij-miskij-teritorialnij-gromadi-nazvi-yakikh-zminyuyutsya-perejmenovuyutsya.html На честь Перемоги України
Просто я дуже сумніваюся, що у західній парадигмі дають назви на честь перемоги десь колись чи просто "перемоги"
От у совку кожне друге гасло про "перемогли", "перевершили", "перевиконали". З кожної праски волали про перемогу над фашизмом протягом 70 років! А виявилося, що вони його просто апроприювали і усі ті волання - просто метод прищеплювання фашизму і так неевиліковно хворому совковому насєлєнію.
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26.01.2025 11:13 Ответить
Якщо він так хоче використати зброю, то є чудове місце, щоб це зробити. І стати справжнім героєм.
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26.01.2025 00:13 Ответить
 
 