В Черкассах мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие. ФОТО
Вечером 25 января в Черкассах возле парка на проспекте Победы произошла стрельба.
Об этом сообщила полиция Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, есть травмированные люди.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики, стрелка уже установили и задержали.
Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.
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+6 Erlich Bachman
показать весь комментарий25.01.2025 23:32 Ссылка
+5 Ігор Ігористий #558935
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показать весь комментарий25.01.2025 23:27 Ссылка
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ЗІ. Як одне зі свдчень перемоги над необхідністю декомунізувати.
Також цікаво те, що з 1941 по 1943 за німецької окупації німці повертали історичні назви багатьом вулицям, так би мовити бета-версія декомунізації.
Просто я дуже сумніваюся, що у західній парадигмі дають назви на честь перемоги десь колись чи просто "перемоги"
От у совку кожне друге гасло про "перемогли", "перевершили", "перевиконали". З кожної праски волали про перемогу над фашизмом протягом 70 років! А виявилося, що вони його просто апроприювали і усі ті волання - просто метод прищеплювання фашизму і так неевиліковно хворому совковому насєлєнію.