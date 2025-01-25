В Черкассах мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие. ФОТО

Вечером 25 января в Черкассах возле парка на проспекте Победы произошла стрельба.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, есть травмированные люди.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики, стрелка уже установили и задержали.

Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.

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