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Удар РФ по Запорожью 18 января: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего. ФОТО

Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по Запорожью, который произошел 18 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора. Поисково-спасательные работы продолжались 9 дней.

В результате происшествия, которое произошло 18 января, погибло 2 человека, еще 12 человек получили травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье продолжаются поисковые работы на месте вражеского удара 18 января: 27-летний мужчина считается пропавшим без вести

К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року
удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року
удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 18 января враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Автор: 

Запорожье (2675) обстрел (27652) Запорожская область (3168) ГСЧС (4998) Запорожский район (132)


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26.01.2025 13:55 Ответить
 
 