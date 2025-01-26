Удар РФ по Запорожью 18 января: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего. ФОТО
Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по Запорожью, который произошел 18 января 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора. Поисково-спасательные работы продолжались 9 дней.
В результате происшествия, которое произошло 18 января, погибло 2 человека, еще 12 человек получили травмы.
К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 18 января враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.01.2025 13:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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