Удар РФ по Запорожью 18 января: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего. ФОТО

Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по Запорожью, который произошел 18 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора. Поисково-спасательные работы продолжались 9 дней.

В результате происшествия, которое произошло 18 января, погибло 2 человека, еще 12 человек получили травмы.

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К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).







Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 18 января враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.