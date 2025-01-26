Удар РФ по Запоріжжю 18 січня: рятувальники виявили під завалами тіло загиблого. ФОТО
Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Запоріжжю, який стався 18 січня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів.
Внаслідок події, яка сталася 18 січня, загинуло 2 людини, ще 12 осіб дістали травми.
До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 18 січня ворог завдав удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі.
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показати весь коментар26.01.2025 13:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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