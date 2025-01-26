УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6979 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 136 1

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня: рятувальники виявили під завалами тіло загиблого. ФОТО

Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Запоріжжю, який стався 18 січня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів.

Внаслідок події, яка сталася 18 січня, загинуло 2 людини, ще 12 осіб дістали травми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі продовжуються пошукові роботи на місці ворожого удару 18 січня: 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти

До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року
удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року
удар по Запоріжжю 18 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 18 січня ворог завдав удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (29006) Запорізька область (3701) ДСНС (5142) Запорізький район (133)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.01.2025 13:55 Відповісти
 
 