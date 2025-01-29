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Задержана супружеская пара, корректировавшая вражеские удары по Харькову, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух корректировщиков вражеского огня по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о вражеских шпионах?

По данным внутренней безопасности и военной контрразведки СБУ, пособниками врага оказались 38-летний местный безработный и его 24-летняя сожительница.

Смотрите также: Публиковали в соцсетях данные о военных: два российских шпиона задержаны на Винничине. ФОТОрепортаж

російські шпигуни з Харкова
російські шпигуни з Харкова
російські шпигуни з Харкова

В "перерывах" между корректировкой атак женщина торговала наркотиками через так называемые "закладки", которые оставляла по городу для своих клиентов.

"Оба фигуранта дистанционно работали на представителя российской спецслужбы, который "заметил" пару, когда они искали "легкие" деньги на российских Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.

По указанию куратора злоумышленники обходили улицы прифронтового города, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны, а затем направляли оккупантам "отчет" в виде фото и геолокаций объектов.

Приоритетные цели

Как установило расследование, больше всего врага интересовали запасные командные пункты подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления обоих информаторов и задержали их в съемной квартире, которую они снимали для конспирации.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

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Подозрение

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

▪ ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Что грозит?

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове. По данным следствия, он шпионил за локациями Сил обороны, ведущих бои за фронтовой Волчанск.

Автор: 

СБУ (19994) Харьков (7551) шпионаж (1407) Харьковская область (1040) Харьковский район (320)


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Топ комментарии
+11
Таких потрібно віддавати містянам на самосуд або показово вішати
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29.01.2025 10:42
+6
пам'ятаю, в перші тижні вторгнення, були відосікі, як затримує сбу.
там не то що стояти, там лежати було ніяково.
ото б дивився і дивився.
а, що тут? стоять такі, озираються. з красивою зачіскою, чистим одягом.
ну, хоч зуби вибили?
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29.01.2025 10:40
+5
Я вже подумав зеленого і д'єрмака затримали
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29.01.2025 11:22
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Правила форума Совет форумчан
пам'ятаю, в перші тижні вторгнення, були відосікі, як затримує сбу.
там не то що стояти, там лежати було ніяково.
ото б дивився і дивився.
а, що тут? стоять такі, озираються. з красивою зачіскою, чистим одягом.
ну, хоч зуби вибили?
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29.01.2025 10:40 Ответить
Таких потрібно віддавати містянам на самосуд або показово вішати
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29.01.2025 10:42 Ответить
За одну ногу
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29.01.2025 12:38 Ответить
Ходили записували адреси командних пунктів. Це як??? У нас вони з вивісками?
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29.01.2025 10:50 Ответить
Відбувати покарання для таких: бабу на чоловічу зону, козла - на жіночу!
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29.01.2025 11:02 Ответить
Чергові мерзенні мерзоти...
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29.01.2025 11:03 Ответить
Я вже подумав зеленого і д'єрмака затримали
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29.01.2025 11:22 Ответить
майже три роки повномасштабного...лайно не кінчається...може треба щось по іншому робити? при спробі втечі? або збройний опір при затриманні?
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29.01.2025 11:49 Ответить
А чому вони досі не вісять на шибениці на найбільшій площі Європи ?
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29.01.2025 12:37 Ответить
вимагамо РОЗСТРІЛІВ, тільки РОЗСТРІЛИ зупинять ворогів
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29.01.2025 23:50 Ответить
 
 