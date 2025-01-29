Задержана супружеская пара, корректировавшая вражеские удары по Харькову, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух корректировщиков вражеского огня по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о вражеских шпионах?

По данным внутренней безопасности и военной контрразведки СБУ, пособниками врага оказались 38-летний местный безработный и его 24-летняя сожительница.

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В "перерывах" между корректировкой атак женщина торговала наркотиками через так называемые "закладки", которые оставляла по городу для своих клиентов.

"Оба фигуранта дистанционно работали на представителя российской спецслужбы, который "заметил" пару, когда они искали "легкие" деньги на российских Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.

По указанию куратора злоумышленники обходили улицы прифронтового города, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны, а затем направляли оккупантам "отчет" в виде фото и геолокаций объектов.

Приоритетные цели

Как установило расследование, больше всего врага интересовали запасные командные пункты подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления обоих информаторов и задержали их в съемной квартире, которую они снимали для конспирации.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

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Подозрение

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Что грозит?

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове. По данным следствия, он шпионил за локациями Сил обороны, ведущих бои за фронтовой Волчанск.