Атака "Шахедов" на Киев: ликвидирован пожар на открытой территории в Деснянском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время сегодняшней утренней атаки на столицу обломки БпЛА упали на открытую территорию в Деснянском районе: загорелись трава и кустарники отдельными очагами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

К счастью, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы снова раздались в Киеве: обломки БПЛА упали в Деснянском районе (обновлено)











Напомним, утром 29 января повторные взрывы прогремели в Киеве: обломки БПЛА упали в Деснянском районе.

Ранее сообщалось, что 29 января в Киеве работала ПВО, обломки "Шахеда" упали недалеко от станции метро в Дарницком районе, есть повреждения.