Атака "Шахедов" на Киев: ликвидирован пожар на открытой территории в Деснянском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время сегодняшней утренней атаки на столицу обломки БпЛА упали на открытую территорию в Деснянском районе: загорелись трава и кустарники отдельными очагами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, утром 29 января повторные взрывы прогремели в Киеве: обломки БПЛА упали в Деснянском районе.
Ранее сообщалось, что 29 января в Киеве работала ПВО, обломки "Шахеда" упали недалеко от станции метро в Дарницком районе, есть повреждения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль