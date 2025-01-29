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Фотоловушка и БпЛА: на Буковине задержаны двое мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На участке отдела "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда фотоловушка зафиксировала двух человек, которые двигались в направлении государственной границы с Румынией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оперативная группа реагирования немедленно выдвинулась на перехват. С помощью беспилотного летательного аппарата пограничники быстро установили местонахождение неизвестных и задержали их.

Как выяснилось, задержанными оказались жители Харьковской области. Они пытались нелегально попасть в Румынию, используя электронную карту местности.

Сейчас в отношении нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Прикордонники затримали двох порушників на кордоні з Румунією

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Автор: 

беспилотник (3736) Госпогранслужба (6563) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+12
О, так от де БПЛА із тепловізорами від держави. Поки нормальні люди донатять на дрони знайомим військовим в ЗСУ, бо їх попросту немає - ухилянти з ДПСУ мають все на західних кордонах, сидячи в теплі і абсолютні безпеці.
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29.01.2025 12:00
+8
Мусор...проснись, ти серешь під себе!
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29.01.2025 12:20
+6
І дрони у них є і броніки...
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29.01.2025 12:00
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І дрони у них є і броніки...
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29.01.2025 12:00 Ответить
Нахрена им бронежилет? Пофоткаться? Это очень неудобная штука, и к тому же тяжёлая! Посмотрел бы я на этого оперативно розыскного после хотя бы одного километра погони по горам в бронике!
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29.01.2025 12:08 Ответить
Броня потрібна для захисту, порушники тепер що разу агресивніші та небезпечніші.
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29.01.2025 12:38 Ответить
Це інше…. кордон на замку…. просто дронами шукають ключі від замку .... а знаходять інше другосортне ....
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29.01.2025 15:27 Ответить
О, так от де БПЛА із тепловізорами від держави. Поки нормальні люди донатять на дрони знайомим військовим в ЗСУ, бо їх попросту немає - ухилянти з ДПСУ мають все на західних кордонах, сидячи в теплі і абсолютні безпеці.
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29.01.2025 12:00 Ответить
Прошманати і пристрелити на**й. І залишити в лісі, нехай лисички поїдять, а як будуть морози ще й ведмедикам на весну щось лишиться. Хоч якась користь буде від жалюгідних істот.
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29.01.2025 12:05 Ответить
Мусор...проснись, ти серешь під себе!
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29.01.2025 12:20 Ответить
треба з ухилянтів робити прикордонників..
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29.01.2025 12:50 Ответить
Ухілеси не тупіть, запасайтесь РЕБами і Цукорками! Ловушки теж детектуються ПНВ. Короче до справи треба підходити серйозно, ну і нажаль це потребує фінансів.
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29.01.2025 12:25 Ответить
Потрібно відкрити кордони, гордий український нарід поїде в Європу, там смачна соцдопомога, а в гуманітарці навіть брендові речі трапляються!
А ці землі хай заселяють чукчі, буряти, якути, тувинці й мордва. Ім вони потрібні- хай беруть. А українці гордий і мудрий нарід. Будуть грати на бандурі і розповідати про свою тяжку долю. Чим жалісливіше- тим більше монеток добрий польський пан відсипе.
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29.01.2025 12:44 Ответить
фотопастка зарегіструвала харківських алєнєй ..
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29.01.2025 12:46 Ответить
Тут тупо половину дятлів і ботів. Які не розуміють що таке кордон.
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29.01.2025 14:28 Ответить
Какой беспредел
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29.01.2025 14:44 Ответить
 
 