Фотоловушка и БпЛА: на Буковине задержаны двое мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
На участке отдела "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда фотоловушка зафиксировала двух человек, которые двигались в направлении государственной границы с Румынией.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оперативная группа реагирования немедленно выдвинулась на перехват. С помощью беспилотного летательного аппарата пограничники быстро установили местонахождение неизвестных и задержали их.
Как выяснилось, задержанными оказались жители Харьковской области. Они пытались нелегально попасть в Румынию, используя электронную карту местности.
Сейчас в отношении нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.
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+8 Anatoliy Anatoliy #258758
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А ці землі хай заселяють чукчі, буряти, якути, тувинці й мордва. Ім вони потрібні- хай беруть. А українці гордий і мудрий нарід. Будуть грати на бандурі і розповідати про свою тяжку долю. Чим жалісливіше- тим більше монеток добрий польський пан відсипе.