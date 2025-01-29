Фотоловушка и БпЛА: на Буковине задержаны двое мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На участке отдела "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда фотоловушка зафиксировала двух человек, которые двигались в направлении государственной границы с Румынией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оперативная группа реагирования немедленно выдвинулась на перехват. С помощью беспилотного летательного аппарата пограничники быстро установили местонахождение неизвестных и задержали их.

Как выяснилось, задержанными оказались жители Харьковской области. Они пытались нелегально попасть в Румынию, используя электронную карту местности.

Сейчас в отношении нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

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