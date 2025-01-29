Замдиректора департамента КГГА получил инвалидность, подделав меддокументы, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении первому заместителю директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА в подделке и использовании заведомо поддельных медицинских документов (ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины). Чиновник подделал документы для получения инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2022 году чиновник обратился в столичное медучреждение для прохождения обследования, необходимого для получения группы инвалидности. Однако врач-кардиолог не обнаружил у него проблем со здоровьем.

Понимая, что без соответствующего диагноза получить инвалидность невозможно, подозреваемый подделал официальный бланк медучреждения, использовав настоящие реквизиты, и внес туда нужные ему данные о сердечных заболеваниях.

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Через год он снова прошел аналогичное обследование, и когда получил невыгодное для себя заключение, снова сфальсифицировал документ, дописав нужные медицинские показатели.

"Фальшивые справки чиновник подал в специализированную кардиологическую медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), после чего ему была присвоена II группа инвалидности до июля 2025 года", - говорится в сообщении.