Замдиректора департамента КГГА получил инвалидность, подделав меддокументы, - Офис генпрокурора. ФОТО
Сообщено о подозрении первому заместителю директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА в подделке и использовании заведомо поддельных медицинских документов (ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины). Чиновник подделал документы для получения инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, в 2022 году чиновник обратился в столичное медучреждение для прохождения обследования, необходимого для получения группы инвалидности. Однако врач-кардиолог не обнаружил у него проблем со здоровьем.
Понимая, что без соответствующего диагноза получить инвалидность невозможно, подозреваемый подделал официальный бланк медучреждения, использовав настоящие реквизиты, и внес туда нужные ему данные о сердечных заболеваниях.
Через год он снова прошел аналогичное обследование, и когда получил невыгодное для себя заключение, снова сфальсифицировал документ, дописав нужные медицинские показатели.
"Фальшивые справки чиновник подал в специализированную кардиологическую медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), после чего ему была присвоена II группа инвалидности до июля 2025 года", - говорится в сообщении.
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Там стаття за шахрайство легко.
Кому підозра, кого судять?
існує офіційний бланк зі всіма реквізитами, з підтвердженням в базі даних (хелсі), потім через рік, той же офіційний бланк зі всіма підтвердженнями, на основі яких мсек виписує діагноз і мєнти вважають, це підробкою?
а що з прокурорами? сцикотно прокурорів чіпати, бо можна в окоп загриміти? розумію....