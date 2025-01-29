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Замдиректора департамента КГГА получил инвалидность, подделав меддокументы, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении первому заместителю директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА в подделке и использовании заведомо поддельных медицинских документов (ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины). Чиновник подделал документы для получения инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

чиновник КМДА інвалід

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2022 году чиновник обратился в столичное медучреждение для прохождения обследования, необходимого для получения группы инвалидности. Однако врач-кардиолог не обнаружил у него проблем со здоровьем.

Понимая, что без соответствующего диагноза получить инвалидность невозможно, подозреваемый подделал официальный бланк медучреждения, использовав настоящие реквизиты, и внес туда нужные ему данные о сердечных заболеваниях.

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Через год он снова прошел аналогичное обследование, и когда получил невыгодное для себя заключение, снова сфальсифицировал документ, дописав нужные медицинские показатели.

"Фальшивые справки чиновник подал в специализированную кардиологическую медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), после чего ему была присвоена II группа инвалидности до июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Автор: 

КГГА (2989) подлог (1364) инвалидность (176) Офис Генпрокурора (2491)


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кому треба, інвалідність не дають..
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29.01.2025 13:13 Ответить
Що там з вашими хмельницькими нахлібниками?
Там стаття за шахрайство легко.
Кому підозра, кого судять?
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29.01.2025 13:16 Ответить
Потужно рухаємось вперед. Уже виписали одну догану.
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29.01.2025 16:43 Ответить
тобто?
існує офіційний бланк зі всіма реквізитами, з підтвердженням в базі даних (хелсі), потім через рік, той же офіційний бланк зі всіма підтвердженнями, на основі яких мсек виписує діагноз і мєнти вважають, це підробкою?

а що з прокурорами? сцикотно прокурорів чіпати, бо можна в окоп загриміти? розумію....
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29.01.2025 13:18 Ответить
Кому, як не ʼінвалідамʼ розслідувати ʼінвалідівʼ. Практично - колєги.
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29.01.2025 13:30 Ответить
Для того,щоб хоча почати претендувати на отримання інвалідності необхідно перебувати на лікарняному не менше 80 днів (безперервно) і щоб твоє захворювання підпадало під статтю під отримання інвалідності. Починати перевірки отримання інвалідності необхідно з цого!
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29.01.2025 13:52 Ответить
Сам сєбє рєжисєр МСЕК.
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29.01.2025 16:08 Ответить
І шо? Переморгає.. Таких інвалідів у кожному владному осередку 95 відсотків.
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29.01.2025 17:17 Ответить
 
 