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Шмыгаль прибыл в Хорватию: запланированы переговоры по энергетике и разминированию. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Загреб, где запланированы встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Шмигаль прибув до Хорватії

"Прибыли в Загреб, где проведем переговоры с руководством Хорватии. Впереди встреча с премьер-министром Андреем Пленковичем и спикером Горданом Яндроковичем. Сосредоточимся на вопросах энергетической безопасности Европы, разминирования Украины и приближения справедливого мира", - сообщил Шмыгаль.

Также в рамках визита запланирована встреча с представителями хорватского бизнеса. Украинская сторона стремится привлечь хорватские компании к проектам восстановления и расширить сотрудничество в инвестиционной сфере.

Смотрите: Шмыгаль обсудил с сеймом Литвы сотрудничество в обороне и санкции против РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

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А нашого спікера чому не взяв із собою ? В купе не помістився...?
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29.01.2025 13:32 Ответить
А до того, ще і жре багато...
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29.01.2025 13:48 Ответить
зельоні ******** поїхали в турне ..

в Україні все ок - можна і покататись
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29.01.2025 13:43 Ответить
покататись? і щоб парочку готелів непридбати?
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29.01.2025 16:47 Ответить
На розмінування треба шмигаля посилати з його депутатами. Навчаться поводитись з мінами під час розмінування, як вони посилають ненавчених бійців на передову, а самих себе захищають мусорами і тцкашниками.
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29.01.2025 13:54 Ответить
 
 