Шмыгаль прибыл в Хорватию: запланированы переговоры по энергетике и разминированию. ФОТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Загреб, где запланированы встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Прибыли в Загреб, где проведем переговоры с руководством Хорватии. Впереди встреча с премьер-министром Андреем Пленковичем и спикером Горданом Яндроковичем. Сосредоточимся на вопросах энергетической безопасности Европы, разминирования Украины и приближения справедливого мира", - сообщил Шмыгаль.
Также в рамках визита запланирована встреча с представителями хорватского бизнеса. Украинская сторона стремится привлечь хорватские компании к проектам восстановления и расширить сотрудничество в инвестиционной сфере.
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