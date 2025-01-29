Рашисты атакуют Купянск дронами: повреждена скорая, пострадали медработники. ФОТО
Днем 29 января 2025 года войска РФ атакуют Купянск Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто.
"Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона. 43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик - с острой реакцией на стресс", - уточнил Синегубов.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий29.01.2025 13:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолий Шейко
показать весь комментарий29.01.2025 17:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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