Рашисты атакуют Купянск дронами: повреждена скорая, пострадали медработники. ФОТО

Днем 29 января 2025 года войска РФ атакуют Купянск Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто.

"Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона. 43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик - с острой реакцией на стресс", - уточнил Синегубов.



