РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4409 посетителей онлайн
Новости Фото
675 2

Рашисты атакуют Купянск дронами: повреждена скорая, пострадали медработники. ФОТО

Днем 29 января 2025 года войска РФ атакуют Купянск Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто.

"Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона. 43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик - с острой реакцией на стресс", - уточнил Синегубов.

удар по швидкій у Куп'янську
удар по швидкій у Куп'янську

Автор: 

обстрел (27731) Харьковская область (1040) Купянский район (236) Купянск (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по містам нацистської россії як завжди не буде. Продовжуємо зберігати спокій та комфорт агрессорів. Так війни не виграють.
показать весь комментарий
29.01.2025 13:38 Ответить
Кацапи гірші за фашистів, ті медичний транспорт не обстрілювали.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:22 Ответить
 
 