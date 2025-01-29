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Хотел подкупить прокурора за $5 тысяч: адвокат из Хмельнитчины задержан за попытку предоставления неправомерной выгоды, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области задержан адвокат, который пытался подкупить прокурора Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Адвокат затриманий за спробу підкупу прокурора у Хмельницькому

По данным следствия, 41-летний адвокат предложил 5 тысяч долларов США за заключение соглашения о признании виновности для подозреваемого, которая предусматривала наказание без лишения свободы.

Отмечается, что прокурор немедленно сообщил руководству о попытке подкупа и совместно с другими правоохранителями задокументировал преступление. Во время передачи части обещанной суммы (1,5 тысячи долларов США) адвоката задержали в служебном кабинете прокурора.

Адвокат затриманий за спробу підкупу прокурора у Хмельницькому

Задержанному объявлено подозрение за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц.

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Автор: 

адвокат (1435) взятка (6179) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+7
Мало запроаонував?
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29.01.2025 15:19
+4
Образив прокурора таким мізером.Прокурор хоч не інвалід?
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29.01.2025 15:50
+4
Прокуроры у нас "не маллоподкупные". А он со своей 5000.
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29.01.2025 15:51
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41рік чому не у війську адвокат лопату в руки і копать з ранку і до вечора це після журналістів такіж ************ як путани
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29.01.2025 15:17 Ответить
Мало запроаонував?
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29.01.2025 15:19 Ответить
100%
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29.01.2025 15:41 Ответить
Образив прокурора таким мізером.Прокурор хоч не інвалід?
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29.01.2025 15:50 Ответить
Прокуроры у нас "не маллоподкупные". А он со своей 5000.
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29.01.2025 15:51 Ответить
Думав, що «кінець епохи бідності» не стосується прокуратури?
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29.01.2025 16:04 Ответить
мало дав,тож
прокурор обурився
даже більше чим народ України
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29.01.2025 16:10 Ответить
який адвокат працює по іншому?
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29.01.2025 16:41 Ответить
5 штук .. прокурору ! .. стидобисько ...
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29.01.2025 17:10 Ответить
Тобто, прокурора хотів підкупити саме адвокат, а не підозрюваний за посередництва адвоката?
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29.01.2025 18:12 Ответить
 
 