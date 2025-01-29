Хотел подкупить прокурора за $5 тысяч: адвокат из Хмельнитчины задержан за попытку предоставления неправомерной выгоды, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области задержан адвокат, который пытался подкупить прокурора Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 41-летний адвокат предложил 5 тысяч долларов США за заключение соглашения о признании виновности для подозреваемого, которая предусматривала наказание без лишения свободы.

Отмечается, что прокурор немедленно сообщил руководству о попытке подкупа и совместно с другими правоохранителями задокументировал преступление. Во время передачи части обещанной суммы (1,5 тысячи долларов США) адвоката задержали в служебном кабинете прокурора.

Задержанному объявлено подозрение за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замдиректора департамента КГГА получил инвалидность, подделав меддокументы, - Офис генпрокурора. ФОТО