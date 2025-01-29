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Рашисты атаковали спасателей, ликвидировавших последствия обстрела на Сумщине. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали спасателей в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Работники ГСЧС тушили пожар на открытой территории, вызванный вражеским ударом.

"Во время ликвидации россияне повторно атаковали чрезвычайников FPV-дроном, в результате чего был поврежден пожарный автомобиль.

К счастью, спасатели успели отойти в безопасное место, и никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

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РФ атакувала рятувальників на Сумщині 29 січня 2025 року
РФ атакувала рятувальників на Сумщині 29 січня 2025 року

Автор: 

война (1401) обстрел (27731) Сумская область (3282) ГСЧС (5003) Шосткинский район (37) война в Украине (4582)


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