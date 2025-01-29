Рашисты атаковали спасателей, ликвидировавших последствия обстрела на Сумщине. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали спасателей в Шосткинском районе Сумской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Работники ГСЧС тушили пожар на открытой территории, вызванный вражеским ударом.
"Во время ликвидации россияне повторно атаковали чрезвычайников FPV-дроном, в результате чего был поврежден пожарный автомобиль.
К счастью, спасатели успели отойти в безопасное место, и никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль