Рашисты атаковали спасателей, ликвидировавших последствия обстрела на Сумщине. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали спасателей в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Работники ГСЧС тушили пожар на открытой территории, вызванный вражеским ударом.

"Во время ликвидации россияне повторно атаковали чрезвычайников FPV-дроном, в результате чего был поврежден пожарный автомобиль.



К счастью, спасатели успели отойти в безопасное место, и никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

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