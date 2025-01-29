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Взрывотехники обезвредили боевую часть российского беспилотника на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В одном из районов Сумщины местные жители обнаружили остатки вражеского БпЛА самолетного типа. Его боевая часть не разорвалась, поэтому взрывотехники полиции транспортировали дрон в безопасное место, где уничтожили его.

Об этом сообщила полиция Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

знешкодження дрона на Сумщині

Правоохранители отмечают, что после массированных авиаударов армии РФ люди все чаще находят обломки российских дронов, в которых боевые части не сдетонировали. В таких случаях на место происшествия выезжают взрывотехники полиции.

знешкодження дрона на Сумщині

"В одном из районов Сумщины были обнаружены остатки вражеского БПЛА самолетного типа. Его боевая часть оставалась опасной, поэтому специалисты провели необходимые мероприятия по ее разминированию и транспортировали взрывчатку в безопасное место для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

знешкодження дрона на Сумщині

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