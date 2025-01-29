Оккупанты более 30 раз атаковали Никопольщину и ударили по Синельниковщине: повреждены дома, инфраструктура и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 29 января российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел Никопольского района
Целый день российская армия терроризировала Никопольщину. В целом атаковала район более трех десятков раз, преимущественно - беспилотниками. Обстреливала также из артиллерии и сбрасывала боеприпасы с БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская и Марганецкая громады.
Вследствие обстрелов повреждены инфраструктура, два частных дома, несколько хозяйственных построек и легковой автомобиль. Погибла домашняя птица.
Обстрел Синельниковского района
Сегодня ударил враг и по Синельниковщине. Изуродованы четыре частных дома.
Отмечается, что люди не пострадали.
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