Оккупанты более 30 раз атаковали Никопольщину и ударили по Синельниковщине: повреждены дома, инфраструктура и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 29 января российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Никопольского района

Целый день российская армия терроризировала Никопольщину. В целом атаковала район более трех десятков раз, преимущественно - беспилотниками. Обстреливала также из артиллерии и сбрасывала боеприпасы с БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская и Марганецкая громады.



Вследствие обстрелов повреждены инфраструктура, два частных дома, несколько хозяйственных построек и легковой автомобиль. Погибла домашняя птица.

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Обстрел Синельниковского района

Сегодня ударил враг и по Синельниковщине. Изуродованы четыре частных дома.



Отмечается, что люди не пострадали.

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