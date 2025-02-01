Задержаны 5 российских агитаторов, которые готовили "повстанческое движение" для дестабилизации Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности нейтрализовала подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины", которая по заказу РФ пыталась создать протестные движения в нашем государстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленники под видом распространения идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами.

















Призывали к протестам и уклонению от мобилизации

Среди прочего, фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство.

Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей.

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Расклеивали агитационные листовки

Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий.

Для печати пропагандистской наглядности они оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных домах.

Служба безопасности задержала 5-х организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

"Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них - студенты, другая - работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из РФ, так называемого "профсоюзного куратора" из России", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии враждебной наглядности, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

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Подозрения участникам группы

Сейчас следователи СБУ сообщили 5-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим - суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников прокремлевской организации.