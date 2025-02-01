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Задержаны 5 российских агитаторов, которые готовили "повстанческое движение" для дестабилизации Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности нейтрализовала подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины", которая по заказу РФ пыталась создать протестные движения в нашем государстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленники под видом распространения идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами.

ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори
ворожі агітатори

Призывали к протестам и уклонению от мобилизации

Среди прочего, фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство.

Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространял российскую пропаганду: экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева Назарову сообщено о подозрении, - СБУ.. ФОТО (обновлено)

Расклеивали агитационные листовки

Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий.

Для печати пропагандистской наглядности они оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных домах.

Служба безопасности задержала 5-х организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

"Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них - студенты, другая - работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из РФ, так называемого "профсоюзного куратора" из России", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии враждебной наглядности, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заполняет библиотеки Мариуполя пропагандистской литературой, - Центр нацсопротивления

Подозрения участникам группы

Сейчас следователи СБУ сообщили 5-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим - суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников прокремлевской организации.

Автор: 

коммунизм (287) пропаганда (3696) протест (5862) СБУ (20033)


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Топ комментарии
+19
Дайте вгадаю- молодіжне крило Слуг Народу За Життя!
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01.02.2025 13:25 Ответить
+12
Зеленский,Богдан,Ермак,Татаров, Бакланов, Потураев, Арахамия,Гетманцев ого больше пяти " повстанцев" выходит...
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01.02.2025 13:35 Ответить
+11
І такі є. Але зараз всередині країни найбільшим дестабілізатором є ОП під керівництвом регента єрмака!
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01.02.2025 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не затримувати треба таких а різати і розстрілювати за таке
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01.02.2025 13:18 Ответить
ні, ні ви ж себе чомусь старшими братами вважаєте, то вас всіх першими
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01.02.2025 14:54 Ответить
іде війна, зрадники готують державний переворот,троє під варту,двоє домашній арешт ???????? млядь,випішіть краще їм грошові премії і відправте відпочивать за кордон !!!! страна -дурдом !
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01.02.2025 15:17 Ответить
ну, тут ще питання хто вони на справді: агенти рифи чи критики зеленої шобли, бо як усім відомо - головний кріт рифи десь на Банкової сидить. І не один.
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01.02.2025 16:03 Ответить
клоунада, юные симоненки,гвинтики ********
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01.02.2025 13:18 Ответить
Зеленский,Богдан,Ермак,Татаров, Бакланов, Потураев, Арахамия,Гетманцев ого больше пяти " повстанцев" выходит...
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01.02.2025 13:35 Ответить
Не на часі...
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01.02.2025 14:40 Ответить
Богдана ти для чого приплів? Ти застарілий БОТ?
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01.02.2025 18:35 Ответить
🤣🤣🤣
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01.02.2025 13:18 Ответить
Дайте вгадаю- молодіжне крило Слуг Народу За Життя!
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01.02.2025 13:25 Ответить
Ще є крило " за минуле!". Напрямок аналогічний.)
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01.02.2025 13:46 Ответить
Ну молодець, влучна назва всього антиукраїнського малоросійськожидокацапського зброду.
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01.02.2025 15:08 Ответить
Різати гнид на місці і показувати це обов'язково треба
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01.02.2025 13:25 Ответить
А коли вже головного затримають? На банковій? Бо від нього шкоди Україні більше всього ? Чи не на часі?
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01.02.2025 13:25 Ответить
Не можна так говорити. Запишуть в прокремлівські агітатори і заарештують.
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01.02.2025 13:29 Ответить
Тоді навіщо ми гинемо? За що загинула небесна сотня? За що гинули у так званому АТО? За що зараз гинуть найкращі? Яка різниця прийдуть і заарештують , піймають у мої 58 , пішлють у штурмовики , де просто вб'ють , або прийдуть кацапи і вб'ють за те що я у 2022 пішов у ТРО щоб захистити свій дім , отримав автомат (адже усі дані вже у них , а якщо ще ні , то прердадуть) ? Яка різниця? Воюємо за те щоб бути гіршою копією каапії? Або щоб наші керманичі здали нас кацапам? Програють війни не армії , і не солдати , і не громадяни ,що не хочуть здихати за зарадників ! Програють війни керівники держав , що або здають їх ворогові , або не можуть чи не хотять організувати супротив . Скільки разів вже так було в Україні за 300 років , скільки битв ми виграли , і скільки разів все це було владою зраджено ? Почитайте історію ! Ворог у нашій хаті страшніший за зовнішнього . Не на часі? То краще сидіти як бидло і здихати як бидло? Той хто надіється не програти війну під керівництвом ворога - дурень . Дестабілізація? А якщо ми стабільно програємо , то може краще дестабілізувати таку стабільність?
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01.02.2025 19:57 Ответить
Байден не скинув , Трамп мовчить ........ Боягузи мабуть .
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01.02.2025 13:31 Ответить
Не всіх злапали, Славко залишився Ух буржуазний націоналіст!
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01.02.2025 13:32 Ответить
СБУ,заходьте на цей сайт під новини про ТЦК і знайдете не 5 а 50 дописувачів, які агітують подібне. Тобто проти мобілізації і спротиву. Беріть їх за сраку. Звичайно вони не всі з України. Є і з різних Кацапій. Але хоч наших місцевих гнид треба потрусити.
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01.02.2025 13:31 Ответить
А Ви, випадково, не здогадуєтесь, хто саме фактично зірвав мобілізацію і сприяв агітаторам проти мобілізації?
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01.02.2025 13:51 Ответить
Сам де, ухилянт?
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01.02.2025 15:02 Ответить
Прапор бельгії біля Нікнейма примушує здогадатися в якій черзі був ти
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01.02.2025 16:14 Ответить
І такі є. Але зараз всередині країни найбільшим дестабілізатором є ОП під керівництвом регента єрмака!
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01.02.2025 13:32 Ответить
Чи не намагаєтеся ви створити протестний рух в державі?
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01.02.2025 13:35 Ответить
І не "бусіфіковані"???
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01.02.2025 13:32 Ответить
Читаю коменти і не дивуюсь, що половина коментаторів, а то і більше - голосували за клоунаду і клоуна, ви думали що буде не по-приколу, ні все по-приколу, націю знищують по-приколу! Жеріть що навибирали і не возмущайтесь! А за вбивство цих уродів відправити на нуль!
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01.02.2025 13:42 Ответить
Не знаю за кого ви голосували (це ваше право), але теж не далеко пішли, вибачте: за вбивство відкривають кримінальне впровадження, проводять слідчі дії і суд виносить вирок, після чого людина відбуває покарання у в'язниці. Армія - це не місце відбування покарання. Бо виходить, що служба в армії це не честь та гідність, а каторга для неугодних (з ваших слів)
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01.02.2025 13:47 Ответить
Росіянські зеки показали свою ефективність, вони кров'ю покутують свою вину, а в Україні злочинці виходять на волю під заставу і дальше займаються своєю справою! Щодо нуля, а хто має виносити з поля бою поранених та двохсотих?
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01.02.2025 15:15 Ответить
Зек зеку рознь. І, потім, людину спочатку засуджують
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01.02.2025 16:35 Ответить
Тобто для російських диверсантів потрібно демократично поводитись, а навіть, відпустити. Якщо б вони знали, що їх зловлять і вони зразу попадуть на нуль евакуйовувати поранених, убитих воїнів ЗСУ, чи рити окопи під кулями, то спочатку би думали.
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01.02.2025 16:47 Ответить
Взагалі-то вони підозрювані наразі. Ах, я ж забув: ми ж на форумі "Цензора". Зараз прийде "розстрільна команда" з числа БФД (бойових форумних дідів). Вибачте, забув...
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01.02.2025 16:50 Ответить
Тупі кацапи, а прислів"я свого не знають -- скока вєрьовочкє нє вітся... Одне не зрозуміло - як серед них хохол затесався ? Мабуть тому, що хохол, а не українець...
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01.02.2025 13:45 Ответить
Робочий фронт України. Ультралеваки. У всьому світі цим страждає молодь. Але це щось на зразок косплею. Не думаю що вони якось небезпечні для Зеленського.
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01.02.2025 13:46 Ответить
Суспільні настрої змінюються, тільки дурень цього непомічає.
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01.02.2025 13:48 Ответить
Кацапи вже давно порахували що для ;денацифікації; України достатньо вбити 30% населення.
Що я бачу?- ті, що лишилися, готові прийняти російську владу. Аби не стріляли і їсти давали.
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01.02.2025 14:34 Ответить
Помню валялись в Одессе листовки фейковой "народной альтернативы". Я еще подумал что за бред...
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01.02.2025 14:06 Ответить
Все це дієтся від бездіяльності президента ,ОП і так званої партії СН вся ця мерзота появилась неспроста ,жодного патріотичного виховання під час війни ,жодної державницької ідеології лише рейтинг "найвеличнішого".
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01.02.2025 14:32 Ответить
Десь я бачив патріотичне виховання та ідеологічну обробку під час війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/
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01.02.2025 16:11 Ответить
Такі і на Цензорі постійно працюють.
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01.02.2025 14:32 Ответить
А "вставай проклятьем заклейменний вони не співали?
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01.02.2025 14:35 Ответить
Хтось скаже,на яких мережах вони задіяні?
Ось,такий собі Шевч.постійно себе рекламує у створенні своєї партії,яка проти євроінтеграції-і нічого...
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01.02.2025 14:43 Ответить
ворогів на війні потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ
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01.02.2025 16:29 Ответить
Вони разом з Порошенком готували,чи окремо,бо єрмак з клоуном розуміють,що 73 відсотка вже не допоможуть ,треба буде бігти,якщо встигнуть.
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01.02.2025 17:21 Ответить
 
 