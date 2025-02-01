Пожар произошел в Шевченковском районе Киева, спасены пять человек, в том числе - трое детей. ФОТОрепортаж

В субботу, 1 февраля, произошло возгорание в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Шевченковском районе Киева. Спасатели потушили пожар и спасли пять человек, среди них было трое детей.

Об этом сообщает в соцсети Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"1 февраля в 17:29 поступило сообщение о пожаре на улице Гарета Джонса. Произошло возгорание в одной из квартир на 2 этаже двухэтажки. Пожар ликвидирован в 17:52 на площади 15 кв. м.", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что во время тушения спасатели спасли пять человек из которых трое детей. Кроме того, на свежий воздух было выведено 15 человек.

За помощью к медикам обратились двое детей и женщина. У них подозрение на отравление продуктами горения.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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