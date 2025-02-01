19 памяток архитектуры повреждено в результате удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе в результате российской атаки повреждения различной степени получили 19 памяток архитектуры.

Об этом рассказал городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что наши специалисты закончили обследование всех поврежденных памяток архитектуры в историческом центре города. Всего 19 памяток архитектуры получили повреждения различной степени.



Есть уже реакция от UNESCO, и ждем в ближайшее время миссию в Одессе", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.