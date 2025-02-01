19 памяток архитектуры повреждено в результате удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж
В Одессе в результате российской атаки повреждения различной степени получили 19 памяток архитектуры.
Об этом рассказал городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что наши специалисты закончили обследование всех поврежденных памяток архитектуры в историческом центре города. Всего 19 памяток архитектуры получили повреждения различной степени.
Есть уже реакция от UNESCO, и ждем в ближайшее время миссию в Одессе", - написал он.
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.
Топ комментарии
+12 Olifant
показать весь комментарий01.02.2025 22:11 Ответить Ссылка
+10 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий01.02.2025 22:33 Ответить Ссылка
+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий01.02.2025 22:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
довоенная считалка юга Украины.
Свершилось !
Адесса рузький город в руинах...
.
кацапська ракета летіла до ятя.
.