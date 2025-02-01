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19 памяток архитектуры повреждено в результате удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе в результате российской атаки повреждения различной степени получили 19 памяток архитектуры.

Об этом рассказал городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что наши специалисты закончили обследование всех поврежденных памяток архитектуры в историческом центре города. Всего 19 памяток архитектуры получили повреждения различной степени.

Есть уже реакция от UNESCO, и ждем в ближайшее время миссию в Одессе", - написал он.

Удар РФ по Одесі 1 лютого

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Удар РФ по Одесі 1 лютого
Удар РФ по Одесі 1 лютого
Удар РФ по Одесі 1 лютого

Также читайте: Рашисты ударили тремя баллистическими ракетами по историческому центру Одессы, три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Удар РФ по Одесі 1 лютого
Удар РФ по Одесі 1 лютого
Удар РФ по Одесі 1 лютого
Удар РФ по Одесі 1 лютого

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.

Автор: 

архитектура (152) обстрел (27807) Одесса (7921) Одесская область (3636) повреждение (169) Одесский район (180)


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Топ комментарии
+12
Довипендрювалися з москволюбством? Треба ж, щоб над входом обов'язково "банкЪ" було написано, щоб показати "с какова ми міра". Ось він до вас і прийшов.
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01.02.2025 22:11 Ответить
+10
"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну". фельдмаршал Зеленський, Мюнхен 2022.
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01.02.2025 22:33 Ответить
+8
"Лучше быть изнасилованным, чем украинизированным"

довоенная считалка юга Украины.

Свершилось !
Адесса рузький город в руинах...

.
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01.02.2025 22:18 Ответить
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Довипендрювалися з москволюбством? Треба ж, щоб над входом обов'язково "банкЪ" було написано, щоб показати "с какова ми міра". Ось він до вас і прийшов.
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01.02.2025 22:11 Ответить
"Лучше быть изнасилованным, чем украинизированным"

довоенная считалка юга Украины.

Свершилось !
Адесса рузький город в руинах...

.
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01.02.2025 22:18 Ответить
Свій до свого по своє -

кацапська ракета летіла до ятя.

.
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01.02.2025 22:21 Ответить
"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну". фельдмаршал Зеленський, Мюнхен 2022.
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01.02.2025 22:33 Ответить
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01.02.2025 22:41 Ответить
Пушкєна не зачепило?
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01.02.2025 22:52 Ответить
Він і так "двохсотий" 😁
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01.02.2025 22:55 Ответить
Лбгт-оон и пидро-юнеско мабуть висловлять страшенну занепокоєність
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01.02.2025 23:43 Ответить
ватній частині Українського Міста головне, що місцева достопрІмЄчатєльность та "пам'ятка архітектури" САМ прамасковскій Труханов не пошкоджено внаслідок удару РФ по Одесі..
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02.02.2025 07:44 Ответить
Объективности ради, массивную дверь шашель поточила - рассыпалалась на трухлявые щепки, нищебродский интерьер, крыша как в хижине на опушке леса, штукатурака держалась на честном слове, даже сеткой не была заармирована, рано или поздно свалилась бы на голову... А цены в этом заведении поди были карколомнi .
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02.02.2025 11:47 Ответить
 
 