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В результате попадания "шахеда" на Сумщине поврежден двухэтажный жилой дом. ФОТО

В ночь на 2 февраля российские захватчики атаковали "шахедом" населенный пункт Сад Сумской области. В результате попадания вражеского БпЛА повреждено двухэтажное многоквартирное здание.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Сумской РГА Михаил Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 00:00 в с. Сад в результате прилета БПЛА типа "шахед" было повреждено двухэтажное многоквартирное здание", - написал чиновник.

ворог атакував Сумщину шахедом

По его словам, погибших в результате российской атаки дроном нет, информация о раненых уточняется (обращений не было).

ворог атакував Сумщину шахедом

Также Мельник добавил, что утром 2 февраля Садовский сельский совет развернет штаб по ликвидации последствий удара.

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