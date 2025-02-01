Войска РФ обстреляли 11 громад на приграничье Сумщины, зафиксировано 90 взрывов
В течение дня 1 февраля российские войска совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов.
О ситуации на границе по состоянию на 21 час 1 февраля рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Хотинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и осуществил пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (9 взрывов), РСЗО (39 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов). В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома.
- Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБов (2 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Эсманьская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Путивльская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
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Алекс Корвин
показать весь комментарий01.02.2025 22:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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