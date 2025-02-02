Войска РФ атаковали "Шахедом" Люботин, есть раненые, повреждены дома. ФОТО
2 февраля 2025 года войска РФ атаковали "Шахедом" г. Люботин в Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате попадания горела хозяйственная постройка. Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина, они получили ожоги 1-2 степени, острую реакцию на стресс, госпитализированы в медицинское учреждение.
Повреждены 2 автомобиля, крыша дома и надворные постройки. Повреждены также еще 6 домов - остекление окон, крыши, заборы, хозяйственные постройки.
Кроме того, в Слободском районе Харькова в результате попадания БПЛА горели текстиль, бумага и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия на пл. 2000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. Пожар локализовали в 01 час. 27 мин. К счастью, без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 2 февраля Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, производящему одежду в Слободском районе Харькова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль