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Ночью враг нанес удар по гражданскому предприятию Харькова, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 февраля Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, производящему одежду в Слободском районе Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и ГСЧС Украины.

"В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 м кв. в производственно-складском здании.

В 01:27 пожар локализован. Сейчас продолжается его ликвидация. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что, вероятно россияне использовали БпЛА типа Shahed, или же "Герань".

Напомним, утром 1 февраля 2025 года РФ атаковала Харьковскую область. Зафиксировано вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.

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Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

пожар (5969) Харьков (7570) Шахед (1157) Харьковская область (1073) Харьковский район (337)


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