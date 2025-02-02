Задержан агент ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мер задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, агент получил дополнительную задачу: выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

Как установило расследование, для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон", - говорится в сообщении.

Собранные сведения агент по мессенджеру передавал своему российскому куратору. Его личность и другие персональные данные уже установлены Службой безопасности.

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Задержание предателя

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агента и задержали по месту жительства в Одессе.

Также Служба безопасности провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в южном регионе.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильный телефон и компьютер, которые злоумышленник использовал для коммуникации с ФСБ.

По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.