Задержан агент ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по результатам комплексных мер задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта.
По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.
"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, агент получил дополнительную задачу: выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.
Как установило расследование, для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон", - говорится в сообщении.
Собранные сведения агент по мессенджеру передавал своему российскому куратору. Его личность и другие персональные данные уже установлены Службой безопасности.
Задержание предателя
Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агента и задержали по месту жительства в Одессе.
Также Служба безопасности провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в южном регионе.
Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильный телефон и компьютер, которые злоумышленник использовал для коммуникации с ФСБ.
По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Чому маємо її утримувати пожиттєво?...
Пишешь сообщение. Сбрасываешь в "корзину". Идешь гулять не выключая компьютер. Когда возвращаешься программа Auto Recycle Bin - автоматически удалила файлы из корзины.
Смысл в том что вы никому ничего не отправляете. Во время вашей прогулки с неизвестного IP адреса из вашей "мусорной корзины" были скачены некие файлы. Потом обычная программа удалила всё содержимое корзины.
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Это в 21-ом веке только украинские коллаборационисты с кацапами в месенджере общаются
Это такой толстый намёк на тонкие обстоятельства?
Статья 111 УК Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 23.04.2021 ч.2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
2. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3533554
Неправда ваша. От 12 до 15 ти и не факт что с конфискацией.
Кто на сайте СБУ пишет такие содержательные новости?