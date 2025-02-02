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Задержан агент ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

зрадник з Одеси

Как отмечается, по результатам комплексных мер задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, агент получил дополнительную задачу: выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

Как установило расследование, для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон", - говорится в сообщении.

Собранные сведения агент по мессенджеру передавал своему российскому куратору. Его личность и другие персональные данные уже установлены Службой безопасности.

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Задержание предателя

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агента и задержали по месту жительства в Одессе.

Также Служба безопасности провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в южном регионе.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильный телефон и компьютер, которые злоумышленник использовал для коммуникации с ФСБ.

По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также смотрите: Изучал расположение систем ПВО и размещение Сил обороны возле Волчанска: задержан российский шпион из Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (7921) Одесская область (3636) СБУ (20033) шпионаж (1409) Одесский район (180)


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Топ комментарии
+10
в ОПі пошукайте, там головний зебіл взесвіту їх скирдує .
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02.02.2025 10:25 Ответить
+8
І знову не дєрьмак
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02.02.2025 10:25 Ответить
+5
Така наволоч опосередковано винна в смерті українців.
Чому маємо її утримувати пожиттєво?...
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02.02.2025 10:26 Ответить
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І знову не дєрьмак
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02.02.2025 10:25 Ответить
в ОПі пошукайте, там головний зебіл взесвіту їх скирдує .
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02.02.2025 10:25 Ответить
Така наволоч опосередковано винна в смерті українців.
Чому маємо її утримувати пожиттєво?...
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02.02.2025 10:26 Ответить
Ех, зразу подумав що д'єрмака..
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02.02.2025 10:27 Ответить
Заблокуйте телеграм - таких агентів-люмпенів стане менше в десять разів.
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02.02.2025 10:31 Ответить
Таких мессенджерів як Телеграм знаєш скільки? А всяких поштових ящиків мУльйони. Давай зразу вже інтернет в Україні закривати, шо там мЄлАчіЦЦА...
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02.02.2025 11:04 Ответить
Те що телеграм не заблокований це злочин і державна зрада. Шукати маргіналів без тг буде на порядок важче.
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02.02.2025 11:58 Ответить
TeamViewer. Программа удалённого доступа. Устанавливаешь на компьютере. Есть версия для андроида. Контагенту отсылаешь логин и пароль.
Пишешь сообщение. Сбрасываешь в "корзину". Идешь гулять не выключая компьютер. Когда возвращаешься программа Auto Recycle Bin - автоматически удалила файлы из корзины.
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02.02.2025 12:03 Ответить
Не зрозумів. Для чого такі складнощі?
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02.02.2025 12:14 Ответить
Это ещё не сложности.Это для начального уровня компьютерной грамотности.
Смысл в том что вы никому ничего не отправляете. Во время вашей прогулки с неизвестного IP адреса из вашей "мусорной корзины" были скачены некие файлы. Потом обычная программа удалила всё содержимое корзины.
Ещё можно https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ru.wikihow.com/%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB-%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ved=2ahUKEwidsMny5qSLAxXbQVUIHZOBOkIQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw22z4ek8Ez0drI1rsOrr-QY Как спрятать файл внутри изображения выложить пляшущего енота на Цензор и послать весточку любимому человеку.
Это в 21-ом веке только украинские коллаборационисты с кацапами в месенджере общаются
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02.02.2025 12:46 Ответить
Люмпени не осилять
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02.02.2025 12:56 Ответить
шукайте в опі бздюленського
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02.02.2025 10:34 Ответить
Тіпічний рускоязичний одєсціт
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02.02.2025 10:35 Ответить
Так там цілий піп мокшанського патріархату з іконами по березі бігає.
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02.02.2025 11:10 Ответить
цього колаборнанта судити і в розхід за законами воєнного часу
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02.02.2025 11:19 Ответить
Цей чувак теж ненавидить ТЦК і вважає мобілізацію на оборону України гєнацидам прастова народа.....
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02.02.2025 11:52 Ответить
1.Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Источник: https://censor.net/ru/p3533554
Это такой толстый намёк на тонкие обстоятельства?
Статья 111 УК Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 23.04.2021 ч.2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
2. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3533554
Неправда ваша. От 12 до 15 ти и не факт что с конфискацией.
Кто на сайте СБУ пишет такие содержательные новости?
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02.02.2025 11:54 Ответить
на КОЛ сажайте , иначе этих шпионов не одолеть !! они знают что обменяют и поэтому без страха пакости нам делают !!!((( на кол !!!(((
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02.02.2025 12:43 Ответить
 
 