Сутки на Донетчине: оккупанты убили в Покровске человека. От обстрелов пострадали 10 населенных пунктов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли города Белицкое, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Северск, поселок Алексеево-Дружковка, село Диброва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирнограде повреждены дом и учебное заведение. Белицкое оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч" - повредили 7 частных домов и гражданское авто. Уже сегодня утром в громаде под обстрел попало село Шевченко - 3 человека ранены, повреждены 2 дома.

1 февраля около 11:00 российские войска нанесли удар FPV-дроном по г. Родинское, в результате которого повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Около 14:00 вражеский дрон попал в западную часть Покровска вблизи магазина "Визит". В результате обстрела поврежден автомобиль "Укрпочты". Информация о пострадавших не поступала.

Около 15:00 произошел вражеский обстрел со стороны РОВ частного сектора западного Покровска, в результате чего получил ранение местный житель 1961 г.р. С рваной раной голени пострадавший доставлен в Добропольскую ЦРБ.

Около 16:30 в восточной части Покровска БПЛА попал в гражданское авто, в котором находился местный житель 1969 года рождения. Мужчина погиб.

Краматорский район

В Лимане повреждены 3 дома и газопровод. Российские беспилотники повредили в Константиновке - АЗС, гражданское авто и админздание.

В Алексеево-Дружковке в результате обстрелов поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

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