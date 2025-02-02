В Часовом Яре и Торецке бои высокой интенсивности. Враг пытается развивать наступление на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 1 февраля 2025 года, на Купянском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Песчаное и Глушковка. Потерь позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении неподалеку от Новоегоровки, Тернов, Колодязов и Торского. В районе Ямполовки противник пытался провести наступательные действия при поддержке бронетехники. В результате профессиональной работы наших артиллеристов и операторов БПЛА два БТР и 18 оккупантов были уничтожены.

"На Северском направлении наступательные действия врага были направлены на наши позиции в районе Белогоровки. Атака оккупантов в направлении Верхнекаменского происходила с применением авто- и бронетехники. Уничтожены два БТР и баги - результат огневого воздействия наших подразделений. Противник от дальнейших атакующих действий отказался", - говорится в сообщении.

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По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек и Белой Горы. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Звирово, Удачного, Успеновки, Андреевки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"На Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив: успеха не имел", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. Так, только за первый месяц этого года, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" российская армия потеряла более 35 тысяч личного состава погибшими и ранеными. Уничтожено и повреждено более 2 тысяч автомобилей, 178 танков и 459 бронемашин.