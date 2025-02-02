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Еще семь комплексов "Ай-Петри СВ" передали военным на фронт. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военные из двух центров противодействия технической разведке получили от Петра Порошенко еще семь комплексов "Ай-Петри СВ". Пятый президент, который находится с международным визитом в Париже, пообщался с ними по видеосвязи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Хоть я и нахожусь в Париже, но на постоянной связи с Киевом, где наша команда не прекращает работу. Сегодня в нашем офисе военные из 18-го и 12-го отдельных центров ПДТР, с которыми у нас долгое и эффективное сотрудничество. Мы передаем семь комплексов ПДТР "Ай-Петри СВ", вместе с пикапами, РЭБами и всем необходимым оборудованием", - сообщил Порошенко в соцсетях.

Військовим передали комплекси Ай-Петрі
Військовим передали комплекси Ай-Петрі
Військовим передали комплекси Ай-Петрі
Військовим передали комплекси Ай-Петрі

"Комплексы "Ай-Петри" уже покрывают тысячи километров фронта, сохраняют жизни наших военных и защищают технику от прилетов. А наша команда работает над тем, чтобы их становилось больше. Как и обещали, мы выполнили свою договоренность до конца января: производители "Ай-Петри" изготовили комплексы, а мы укомплектовали их РЭБами, зарядными станциями и всем необходимым", - отметил Порошенко.

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"Ситуация на фронте тяжелая, поэтому мы не можем медлить. Работаем дальше!", - подчеркивает он.

Начиная с осени 2023 года, Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство не выделяет финансирование на эту программу.

В общем Порошенко уже передал в войска сотню комлексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

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"Всего за год мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но впереди еще очень много работы", - резюмировал он.

Автор: 

помощь (7872) Порошенко Петр (19617) ВСУ (6689) Европейская Солидарность (1059) РЭБ (133)


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Топ комментарии
+36
Отжеж невгамовний "барига", з Парижу допомога.
Цікаво а буде допомога комплексами "Ай володьа95"?
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02.02.2025 12:12 Ответить
+25
Барига ніяк не заспокоїться вже і від засідань в р відсторонили і штраф і арешт майна сину а він все противиться
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02.02.2025 12:16 Ответить
+23
А,чому у заголовку не можна написати,що пан Порошенко передав? Релігія не дозволяє?
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02.02.2025 12:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А,чому у заголовку не можна написати,що пан Порошенко передав? Релігія не дозволяє?
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02.02.2025 12:11 Ответить
Та воно чомусь наперед угадується.
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02.02.2025 12:35 Ответить
Де-які ресурси за таке гроші беруть. Цензор має іншу причину. Але це не точно.
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02.02.2025 14:46 Ответить
Налізуть подоляківсткі боти
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03.02.2025 06:24 Ответить
Отжеж невгамовний "барига", з Парижу допомога.
Цікаво а буде допомога комплексами "Ай володьа95"?
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02.02.2025 12:12 Ответить
Буде..членом по роялю
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02.02.2025 12:20 Ответить
буде...піпетка рояльна
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02.02.2025 12:20 Ответить
Барига!!!!!!
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02.02.2025 12:14 Ответить
Ліпєцька хвабріка!!!
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02.02.2025 12:20 Ответить
Барига ніяк не заспокоїться вже і від засідань в р відсторонили і штраф і арешт майна сину а він все противиться
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02.02.2025 12:16 Ответить
Не кажіть, вапше совість потіряв... Ще й куртками хизується, коли наш бубуня одним одну кохту третій рік доношує...
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02.02.2025 12:33 Ответить
А шо передав на фронт оьтой хряк анал табу якого п'ятий Президент послав наку а він побіг жалится матусі? Виявилось шо цей Яременко не тільки АНАЛ ТАБУ но ще і ЯБЕДА.
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02.02.2025 12:17 Ответить
Не втомився ж "піаритись", гад такий
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02.02.2025 12:17 Ответить
Бізнес на війні
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02.02.2025 13:08 Ответить
Краще такий "барига" ніж "зепотужноЛідор" та "борцуниізСвинарчуками"!
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02.02.2025 12:19 Ответить
Україна не програє. І ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - генсек НАТО

Фронт рухається у неправильному напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це від 1,000 до 1,500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей, - заявив Рютте

І наше завдання - зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - наголосив генсек.
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02.02.2025 12:20 Ответить
І скільки таких промов ,ми вже чули ?
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02.02.2025 12:24 Ответить
А сколько кацапов уже перебили?
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02.02.2025 12:29 Ответить
А скільки там ще того лайна!?
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02.02.2025 12:31 Ответить
Дроны быстрее производятся чем свиноматки рожают. Прямо из роддома в строй не поставят. Мясо еще выкормить нужно комбикормами
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02.02.2025 12:33 Ответить
Недооцінка противника привела нас до того стану справ,що на сьогодні маємо. Прямо з роддома не поставлять, але вже зі школи там формуються юні нацисти, і якщо дорослому під@ру ще можна ,так би мовити "відкрити очі", то малолітньому путлєр'югенду зробити це буде вкрай складно...
А дрони швидко виробляються. В Ірані, Китаї, на параші...
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02.02.2025 12:44 Ответить
Недооценка соперника это когда Маньяк говорит жертве выброси нож, тебе он не нужен. Я человек хороший, никакой угрозы для тебя не представляю. Недооценка соперника это когда жертва поверит. Что бы не происходило в ближайшем и дальнейшем будущем, Украина все равно придется воевать всеми доступными методами
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02.02.2025 13:04 Ответить
Ага, пам'ятаю. В 2019-му, здається. Зробимо їх разом...мір в очкє х@йла...пєрєстатьстрєлять...доґоворіца посєрєдінє...
веснаприйде- саджати будемо...шашлики...
Звичайно, параша вже вела на той момент свою загарбницьку війну, але ж "нарід України" про це не здогадувався. В нього на той момент був один лютий ворог і інший, мессія, якого в ніч на Новий рік послав телеканал Коломойського.
Коли ще була можливість все виправити, з великих біг-бордів на "нарід України" дивилось двоє - "лютий ворог"- причина всих бід і нещасть тупого плебсу і Маньяк, яким лякали дітей наніч, приговорюючи: "будь слухняним, а то путін
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02.02.2025 13:22 Ответить
Нападе"
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02.02.2025 13:23 Ответить
Але досі не всі розуміють, що саме каже цей чиновник...
Про перемогу досі жодного слова.
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02.02.2025 12:34 Ответить
Многие не довольны тем что делают и говорят союзники Украины. И как правило эти многие не предлагают никаких решений. Вернее, для себя эти́ многие уже решение приняли но страшно говорить об этом открыто.
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02.02.2025 13:08 Ответить
Це чудово сказано, але якраз про "союзників". По-перше, вони нам не союзники. По-друге, вони й справді вже давно прийняли рішення, але ще досі бояться сказати про нього відкрито. Тому й прикриваються фразами "не повинна програти".
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02.02.2025 13:24 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/12066 Петро Порошенко про переговори і перемир'я, розказав сьогодні в ефірі France24.:

Для нас перемога - це зберегти Україну. Це жодних компромісів в п'яти пунктах: щодо суверенітету та національної ідентичності, щодо територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо Збройних Сил. Жодних компромісів щодо санкцій та щодо членства в ЄС та НАТО.

Ці пункти абсолютно добре сприймаються президентом Трампом, якого я вважаю сильним лідером. Він не повинен демонструвати свою слабкість перед путіним, і він має достатньо інструментів для тиску.

Зараз Україні бракує каналу комунікації з новою американською адміністрацією. І, безперечно, це дуже важлива роль - для нового Конгресу, для американської адміністрації пояснити всю складність ситуації, погляд України на те, як зупинити війну. Мета в тому, щоб створити таку ж ситуацію, як я робив під час свого президентства. Нічого про Україну без України. Це і є мета моєї міжнародної діяльності зараз.

Я абсолютно впевнений, що ми зможемо виграти цю битву лише тоді, коли ми будемо сильні, коли ми разом продемонструємо єдність. Можливо, ми не можемо перевершити чисельно росію, іран, північну корею, але безперечно ми повинні перехитрити їх, перевершити технологіями.

Щоб бути сильними, ми повинні демонструвати всередині країни єдність. І коли говорять по вибори, то на виборах не може бути єдності, тому що це боротьба. На мою думку, правильний час для виборів - одразу через три місяці після того, як ми виграємо війну.

Ми миємо думати, як повернути демократію та свободу в Україну та забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті.
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02.02.2025 17:25 Ответить
Я так зрозумів,що у Трампа заговорили про якісь вибори в Україні,щоб посадити в крісло президента більш договірного.адже )(уйло не хоче з Зеленським навіть розмовляти.
А скільки проголосує за Порошенка,га ?
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02.02.2025 12:23 Ответить
Не знаю скільки проголосує за П. Порошенка. Знаю, що з цього приводу думає сам Порошенко.
https://youtu.be/MAElrdTrqRY?si=iyIva__gZvn4fHjP
ХТО ПЕРЕМОЖЕ НА ВИБОРАХ В УКРАЇНІ!?
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02.02.2025 12:29 Ответить
згодні з вами багато людей ...але може 🤡 піде сам , та передасть владу нормальним та розумним ? ...воно як говнокомандуючий ніякий , і як людина теж саме гі* но , і як президент ,катастрофа ....
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02.02.2025 12:47 Ответить
Путлеру очень не нравится президент которого выбрал украинский народ. Значит он не согласен чтобы народ Украины выбирал себе президента. Он считает что президент в Украину должен назначаться в Кремле.
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02.02.2025 12:32 Ответить
Так його і так призначили в кремлі.
Путін же сказав на минулих виборах: "Хто завгодно, аби не Порошенко". Так воно і вийшло.
А цей зелений членограй після цього ще довго бігав за путіним, щоб заглянути йому в очко і сойтісь посредінє.
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03.02.2025 22:39 Ответить
Ну, у нас вообще-то есть Конституция Украины и там есть четкие нормы, подтвержденные Конституционным судом. Как бы кому-то не хотелось обратного. И и.о. президента и президент немного не одно и тоже. Штаты просто хотят чтобы все было абсолютно юридически чисто.
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02.02.2025 12:35 Ответить
🤖🦠зелені невгамовуються , від вашого ІУДИ відвертається весь Світ ! Воно за спинами України вів переговори з рашистськими ТЕРРОРИСТАМИ в Омані , виконував на випередження СДАЧУ-« Київ за три дні» , потім був Стамбул -ЗРАДА ! Саботаж ПЕРЕМОГИ - КАТАСТРОФА на фронтах , після вигнання Залужного! А зараз з цим міні сРаліном ,вже ніхто не бажає мати справи ГИДУЮТЬ ВІД БРЕХУНЦА МЕГАМАРОДЕРА КРИШУВАТЕЛЯ БАНДИ ЕРМАКА ТАТАРОВА УМЕРОВА, ПОДОЛЯКА ………
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02.02.2025 13:55 Ответить
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02.02.2025 13:05 Ответить
п.с. Після понеділка закінчиться табу на анал.
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02.02.2025 16:35 Ответить
Представляю какая в ОПе истерика...
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02.02.2025 13:17 Ответить
Дякуємо пане президенте!
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02.02.2025 13:41 Ответить
Ще один привід послати Єрьоменко нах@й.
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02.02.2025 13:54 Ответить
Щось я не чув, щоб зеленський передав хоч якісь ай-вовкі!
Подяка справжньому Президенту Порошенку й ганьба сурогатному протермінованому преЗЕденту зеленському!
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02.02.2025 15:48 Ответить
Петро Порошенко , Людина за яку, не соромно !!! Дякуємо !!!❤️💙💛
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02.02.2025 19:13 Ответить
Дякую
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03.02.2025 06:22 Ответить
 
 