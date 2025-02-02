Еще семь комплексов "Ай-Петри СВ" передали военным на фронт. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военные из двух центров противодействия технической разведке получили от Петра Порошенко еще семь комплексов "Ай-Петри СВ". Пятый президент, который находится с международным визитом в Париже, пообщался с ними по видеосвязи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Хоть я и нахожусь в Париже, но на постоянной связи с Киевом, где наша команда не прекращает работу. Сегодня в нашем офисе военные из 18-го и 12-го отдельных центров ПДТР, с которыми у нас долгое и эффективное сотрудничество. Мы передаем семь комплексов ПДТР "Ай-Петри СВ", вместе с пикапами, РЭБами и всем необходимым оборудованием", - сообщил Порошенко в соцсетях.









"Комплексы "Ай-Петри" уже покрывают тысячи километров фронта, сохраняют жизни наших военных и защищают технику от прилетов. А наша команда работает над тем, чтобы их становилось больше. Как и обещали, мы выполнили свою договоренность до конца января: производители "Ай-Петри" изготовили комплексы, а мы укомплектовали их РЭБами, зарядными станциями и всем необходимым", - отметил Порошенко.

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"Ситуация на фронте тяжелая, поэтому мы не можем медлить. Работаем дальше!", - подчеркивает он.

Начиная с осени 2023 года, Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство не выделяет финансирование на эту программу.

В общем Порошенко уже передал в войска сотню комлексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

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"Всего за год мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но впереди еще очень много работы", - резюмировал он.