Еще семь комплексов "Ай-Петри СВ" передали военным на фронт. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военные из двух центров противодействия технической разведке получили от Петра Порошенко еще семь комплексов "Ай-Петри СВ". Пятый президент, который находится с международным визитом в Париже, пообщался с ними по видеосвязи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Хоть я и нахожусь в Париже, но на постоянной связи с Киевом, где наша команда не прекращает работу. Сегодня в нашем офисе военные из 18-го и 12-го отдельных центров ПДТР, с которыми у нас долгое и эффективное сотрудничество. Мы передаем семь комплексов ПДТР "Ай-Петри СВ", вместе с пикапами, РЭБами и всем необходимым оборудованием", - сообщил Порошенко в соцсетях.
"Комплексы "Ай-Петри" уже покрывают тысячи километров фронта, сохраняют жизни наших военных и защищают технику от прилетов. А наша команда работает над тем, чтобы их становилось больше. Как и обещали, мы выполнили свою договоренность до конца января: производители "Ай-Петри" изготовили комплексы, а мы укомплектовали их РЭБами, зарядными станциями и всем необходимым", - отметил Порошенко.
"Ситуация на фронте тяжелая, поэтому мы не можем медлить. Работаем дальше!", - подчеркивает он.
Начиная с осени 2023 года, Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство не выделяет финансирование на эту программу.
В общем Порошенко уже передал в войска сотню комлексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".
"Всего за год мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но впереди еще очень много работы", - резюмировал он.
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Цікаво а буде допомога комплексами "Ай володьа95"?
Фронт рухається у неправильному напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це від 1,000 до 1,500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей, - заявив Рютте
І наше завдання - зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - наголосив генсек.
А дрони швидко виробляються. В Ірані, Китаї, на параші...
веснаприйде- саджати будемо...шашлики...
Звичайно, параша вже вела на той момент свою загарбницьку війну, але ж "нарід України" про це не здогадувався. В нього на той момент був один лютий ворог і інший, мессія, якого в ніч на Новий рік послав телеканал Коломойського.
Коли ще була можливість все виправити, з великих біг-бордів на "нарід України" дивилось двоє - "лютий ворог"- причина всих бід і нещасть тупого плебсу і Маньяк, яким лякали дітей наніч, приговорюючи: "будь слухняним, а то путін
Про перемогу досі жодного слова.
Для нас перемога - це зберегти Україну. Це жодних компромісів в п'яти пунктах: щодо суверенітету та національної ідентичності, щодо територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо Збройних Сил. Жодних компромісів щодо санкцій та щодо членства в ЄС та НАТО.
Ці пункти абсолютно добре сприймаються президентом Трампом, якого я вважаю сильним лідером. Він не повинен демонструвати свою слабкість перед путіним, і він має достатньо інструментів для тиску.
Зараз Україні бракує каналу комунікації з новою американською адміністрацією. І, безперечно, це дуже важлива роль - для нового Конгресу, для американської адміністрації пояснити всю складність ситуації, погляд України на те, як зупинити війну. Мета в тому, щоб створити таку ж ситуацію, як я робив під час свого президентства. Нічого про Україну без України. Це і є мета моєї міжнародної діяльності зараз.
Я абсолютно впевнений, що ми зможемо виграти цю битву лише тоді, коли ми будемо сильні, коли ми разом продемонструємо єдність. Можливо, ми не можемо перевершити чисельно росію, іран, північну корею, але безперечно ми повинні перехитрити їх, перевершити технологіями.
Щоб бути сильними, ми повинні демонструвати всередині країни єдність. І коли говорять по вибори, то на виборах не може бути єдності, тому що це боротьба. На мою думку, правильний час для виборів - одразу через три місяці після того, як ми виграємо війну.
Ми миємо думати, як повернути демократію та свободу в Україну та забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті.
А скільки проголосує за Порошенка,га ?
https://youtu.be/MAElrdTrqRY?si=iyIva__gZvn4fHjP
ХТО ПЕРЕМОЖЕ НА ВИБОРАХ В УКРАЇНІ!?
Путін же сказав на минулих виборах: "Хто завгодно, аби не Порошенко". Так воно і вийшло.
А цей зелений членограй після цього ще довго бігав за путіним, щоб заглянути йому в очко і сойтісь посредінє.
Подяка справжньому Президенту Порошенку й ганьба сурогатному протермінованому преЗЕденту зеленському!