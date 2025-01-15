Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів і комплекси РЕБ "Шатро"
Петро Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів та комплексів РЕБ "Шатро".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Готуємо до відправки нові великі FPV розміром 13 дюймів. Більші та зліші за тих, що передавали дотепер. Вони можуть нести до 8 кілограмів вибухівки, а летіти на відстань до 30 кілометрів. Такими є "інноваційні мечі". І це те, чим ми маємо випереджати росіян", – зазначив Порошенко.
Загалом політик вже передав у війська 47 104 FPV-дрони на суму 747,7 млн грн.
"Підготували й комплекси РЕБ "Шатро", пʼятидіапазонні, щоб закрити пікапи, екскаватори, вантажівки та бліндажі від ворожих дронів. Такий наш "інноваційний щит", – розповів Порошенко.
Наразі у підрозділи Сил оборони вже передали 241 комплекс РЕБ "Шатро" на суму 46,9 млн грн.
а порох красава
Стріляє по рашистам, а попадає по зе-кодлі!
Політичний коментатор, член «незалежного пулу експертів» https://texty.org.ua/d/socio/firm/instytut-publichnoi-polityky-i-konsaltyngu/ ІНПОЛІТ, члени якого часто фігурують у піарних статтях на користь тих чи інших політиків.
Гладких - частий гість на підконтрольних Медведчуку телеканалах «NewsOne» та «112», де також регулярно виступають інші члени «ІНПОЛІТа»: https://texty.org.ua/d/socio/person/bondarenko-kost/ Кость Бондаренко, https://texty.org.ua/d/socio/person/bykov-serhii/ Сергій Биков і Анна Бикова, https://texty.org.ua/d/socio/person/yakubin-oleksii/ Олексій Якубін, Олена Яхно, https://texty.org.ua/d/socio/person/reshmedilova-oleksandra/ Олександра Решмеділова і https://texty.org.ua/d/socio/person/vakarov-vasyl/ Василь Вакаров.
Політичний експерт Олексій Мінаков улітку 2018 року припускав, що перераховані вище політтехнологи входять до «медведчуківського пулу експертів»https://detector.media/infospace/article/140355/2018-08-22-newsone-i-112-ne-opozitsiini-telekanali-a-propagandistski/ 8.
Гладкий регулярно дає інтерв'ю та коментарі для інтернет-помийки politeka.nethttps://archive.is/G8EXk 9.
І скільки сталевояйцевий із своїм 95 шапітолієм задонатив?
вас тупоголових зебілів що десь клонують ?
Київ "нєрєзіновий"!
=============
Напевно тисячу від ЗЕ оформив і на неї закупив
https://www.youtube.com/watch?v=rZzHjtverCE
Петро Порошенко передає дрони в куртці за 800 тис. грн.
А Володимир Зеленський в куртці, пошитій за бюджетні гроші, не передає дрони на фронт. Незважаючи на те, що під його турботливим керівництвом країна купляє яйця на фронт по 17 гривень за штуку і інші подібні "плюшки".
А мама-пенсіонерка колишнього весільного фотографа, який тепер ходить в куртці за 800 тисяч гривень працюючи у Верховній раді України, тепер купляє чергову хату в Києві або в Іспанії за мільйон доларів. Тому вони теж не передають дрони на фронт.
Прикрийте їбала, клоуни
АПД. Тварини намагаються змістити акценти з дій на деталі.
З дії "передає дрони" на деталь "але ж в куртці".
Намагаються і далі грати на пролетаризмі обманутого народонаселення, в часи коли порівняння дій просто вражаюче провалля.
Коли з одного боку є допомога армії, а з іншого безсовісне злодійство на трупах вбитих солдатів.
Це ж у ці роки було створено в Україні контрактну армію, яка замінила провальні шість хвиль мобілізації. А відтак, стабілізувала та знизила напругу в суспільстві, дозволило перезапустити економіку, і навіть дозволило ввести безвіз! Я нагадаю, України ввела безвіз будучи воюючою країною. Це ж наш власний досвід, а Порошенко фактично керував цими змінами, які дозволили Україні, не дивлячись на війну бурхливо розвиватися у 2017-2021 роках. І навіть провести вибори президента.
Може час згадати про цей досвід?
Бо речі, кацапи ж багато що запозичили з того нашого досвіду. А от ми усе похерили, на жаль.
Потрібен уряд технократів, з повноваженнями, які надають реальні можливості впливати на прийняття рішень в країні. І парламент цілком може такий ініціювати. Повноважень вистачить. І Порошенко цілком може виступити ініціатором такого уряду. До речі, в такому уряді можуть працювати і іноземці. Та й у поточному уряді є особи, які цілком ефективні і здатні на антикризовий менеджмент.
І навіть виборів не треба. Усе цілком згідно діючої конституції.
за постійну допомогу нашим Воінам👍🏼🙏🏼❤️
