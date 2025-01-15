УКР
Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів і комплекси РЕБ "Шатро"

Порошенко передав дрони та РЕБ

Петро Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів та комплексів РЕБ "Шатро".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Готуємо до відправки нові великі FPV розміром 13 дюймів. Більші та зліші за тих, що передавали дотепер. Вони можуть нести до 8 кілограмів вибухівки, а летіти на відстань до 30 кілометрів. Такими є "інноваційні мечі". І це те, чим ми маємо випереджати росіян", – зазначив Порошенко.

Порошенко передав дрони та РЕБ

Загалом політик вже передав у війська 47 104 FPV-дрони на суму 747,7 млн грн.

"Підготували й комплекси РЕБ "Шатро", пʼятидіапазонні, щоб закрити пікапи, екскаватори, вантажівки та бліндажі від ворожих дронів. Такий наш "інноваційний щит", – розповів Порошенко.

РЕБ "Шатро" від Порошенка

Наразі у підрозділи Сил оборони вже передали 241 комплекс РЕБ "Шатро" на суму 46,9 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 5 млрд грн на "тисячу Зеленського" можна було б повністю закрити потреби підрозділів у РЕБ, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15222) дрони (5293) РЕБ (171)
Топ коментарі
+49
Порох то є сила!
15.01.2025 22:02 Відповісти
+35
15.01.2025 22:26 Відповісти
+26
Парадокс:
Стріляє по рашистам, а попадає по зе-кодлі!
15.01.2025 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох то є сила!
15.01.2025 22:02 Відповісти
А Зеленський поржав 🤣
15.01.2025 22:07 Відповісти
Ну, всім відомо, що президентство Зєлі то курйоз і недорозуміння (як і президентство Трампа, зрештою).
15.01.2025 22:08 Відповісти
А піпл хаває та обирає...
15.01.2025 22:22 Відповісти
"Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней (наріТ)".
15.01.2025 22:35 Відповісти
Гебельс,звичайно,підар(у поганому сенсі цього слова),але не дурень.Проте я з ним не згоден.ЗМІ працюють на споживача.Тобто попит породжує пропозицію.Якщо істота потребує свинячого пійла,вона від журнаглистів його і отримає.
15.01.2025 23:49 Відповісти
Таке враження, що піпл сліпий і глухий.
15.01.2025 23:33 Відповісти
Зараз у опи пердак підгоратиме і у їх ботів теж.
а порох красава
15.01.2025 22:30 Відповісти
Дякую! Гетьман!
15.01.2025 22:51 Відповісти
Та Ви шо? Оце взяв і не сказав? Добре, що хоч Ви сказали. А про Зе і його воровито-мародерстку команду нічого не хочете сказати? Де міни, ракети, дрони, РЕБи??? Де гроші, які покрали на фортифікаціх,? Навіщо клали асфальт майже на лінії фронту і садили квіточки - щоб вкрасти гроші, чи сподобатися кацапу? Ні укріплень ні мільярдів із бюджету. А як воювати хлопцям бракованими мініми і бракованими кулеметами, які поставила команда Зелі на фронт???
16.01.2025 08:42 Відповісти
Парадокс:
Стріляє по рашистам, а попадає по зе-кодлі!
показати весь коментар
15.01.2025 22:06 Відповісти
Так, у Сєрлєща і йому подібних буде безсонна ніч.
15.01.2025 22:11 Відповісти
Не бачу в коментах - "а гляньте яка у нього куртка".....
15.01.2025 22:08 Відповісти
Тримайте, спецільно для вас
15.01.2025 22:12 Відповісти
І?
15.01.2025 22:18 Відповісти
А це офісні ТГ канали ******* рахувати скільки в Порошенко коштують речі. То куртка дорога, то ще щось дороге. І рахують скільки на все це, можна було би "дронів купити"... Особливо це смішно виглядає, на фоні того, як той же Лещенко розповідає, що в 2024 році поставили в армію майже півтора мільона дронів...
15.01.2025 22:24 Відповісти
А хай підерораХуї пораХують скільки ярдів витрачає на себе та свою опу, боневтік.......
15.01.2025 22:38 Відповісти
Я думаю, що на фоні мільярдних донатів для потреб ЗСУ він має право одягти таку куртку.
15.01.2025 22:25 Відповісти
Гладких Валентин
Політичний коментатор, член «незалежного пулу експертів» https://texty.org.ua/d/socio/firm/instytut-publichnoi-polityky-i-konsaltyngu/ ІНПОЛІТ, члени якого часто фігурують у піарних статтях на користь тих чи інших політиків.
Гладких - частий гість на підконтрольних Медведчуку телеканалах «NewsOne» та «112», де також регулярно виступають інші члени «ІНПОЛІТа»: https://texty.org.ua/d/socio/person/bondarenko-kost/ Кость Бондаренко, https://texty.org.ua/d/socio/person/bykov-serhii/ Сергій Биков і Анна Бикова, https://texty.org.ua/d/socio/person/yakubin-oleksii/ Олексій Якубін, Олена Яхно, https://texty.org.ua/d/socio/person/reshmedilova-oleksandra/ Олександра Решмеділова і https://texty.org.ua/d/socio/person/vakarov-vasyl/ Василь Вакаров.

Політичний експерт Олексій Мінаков улітку 2018 року припускав, що перераховані вище політтехнологи входять до «медведчуківського пулу експертів»https://detector.media/infospace/article/140355/2018-08-22-newsone-i-112-ne-opozitsiini-telekanali-a-propagandistski/ 8.

Гладкий регулярно дає інтерв'ю та коментарі для інтернет-помийки politeka.nethttps://archive.is/G8EXk 9.
15.01.2025 22:43 Відповісти
валентин гладких = с. лещенко= масєйчук-каломойськая=мазур= плинськкій=гончарова і так далі і тому подібні істоти .. чаво ізволітє.. гаспада із оффіса дєрьмака . ЗА ТРИ РОКИ ВІЙНИ В ..єдиному зеленому мудафоні.. ні одного сюжету про закупки ПОРОХА для ЗСУ . жодного разу не згадали тварі . а там рахунок іде на 3.5 млрд гривень починаючи від буржуйок і дронів і ребів і кулеметів і джипів і медпрепаратів все що потрібно для фронту --- звертаюсь до ********** . розкажіть що за три роки купив для фронту зеленський ??? хоч один ..мавік.. чи кулемет чи ящик тушонки --- ***** він не купив для фронту бо мазур . плинський чи гончарова вже сто раз прокрутили б той сюжет . для того і вилучили із ефіру т2 ..прямий.. ..еспрессо.. 5й канал щоб люди не бачили скільки лідер опозиціі ПОРОШЕНКО допомогає ЗСУ . гладких якось сказав у мудафоні що оновив своі дані в тцк але його чомусь не беруть --- вгадайте чому його не буруть в зсу ???????
16.01.2025 07:23 Відповісти
я вибачаюсь --- не 3.5 млрди грн а 6.5 міліардів гривень ---ЦЕ СКАЗАВ ПОРОХ У ІНТЕРВ.Ю КАРП.ЯКУ НА ..СУСПІЛЬНОМУ.. ТБ ВІН ВИТРАТИВ БЕЗ ВСЯКИХ ..ФОНДІВ.. ВЛАСНИХ ГРОШЕЙ ---- АУ масєйчук-каломойськая ти вже на джип дозбирала за три роки на своєму анальному ютюб аналі ?????
16.01.2025 10:43 Відповісти
Ну тепер можна спати спокійно...
15.01.2025 23:20 Відповісти
Олена Зеленська, відпрацювавши пару серій роль дружини президента та хоч якоїсь там першої леді, вирішила відпочити від таких немислимих трудів. Ну, що ж, хіба хтось сумнівався, що тягар воєнного стану - це лише для простих українців, які цей вирок нам обрали? Так, аморально, але ж ми всі вже звикли. Але щось пішло не так. Хтось когось підставив, може навіть і сама вінценосна вирішила шиканути за виторгувані з благовірного грошенята, а може за кошт однієї відомої бізнес-леді, або, або… Засвітилися кадри прильоту компанії до швейцарського фешенебельного курорту Сент-Моріц на літачку бізнес-авіації, тому, який для офіційних візитів деколи використовує президентка Молдови. Далі зустріч на Ролс-Ройсі, далі почали світитися проміжні деталі маршруту в Одесі саме того дня, коли дещо пізніше Зеленська прибула до Швейцарії. І все якраз у напрямку до міжнародного аеропорту Кишенеу, звідки й вилетів літак із цією щасливою й радісною компанією. Але попри всю аморальність отакого розгульного відпочинку по мега-багатому в країні, яку роздирає війна, я б не став про це робити сюжет. Не моя тематика. Моральним обліком своїх обранців нехай нині переймаються ті, хто їх привів до влади. Але ж є речі, на які я звик реагувати. Це брехня через засоби державної інформаційної політики і корупція. А коли на Банковій починають панікувати, то, зазвичай, роблять дурні помилки. Поспіхом підняли Центр протидії дезінформації, чим лише утвердили всіх у переконанні, що то справді Олена Зеленська, а не якісь схожі випадкові мільйонери. І таке використання держоргану у приватних цілях - це вже погано. А далі ж мова про корупцію. Хто оплатив це свято марнотратства? А це колосальні кошти. Чи буде вчасно внесено доповнення до декларації на вельми пристойну суму? Чи знову, як колись під час оманського вояжу, Зе з сімейкою тупо проігнорує вимоги антикорупційного законодавства, чим добавить собі на майбутнє ще одну статтю Карного Кодексу? І вже зовсім на останок. А хто там розганяв істерику, що десь на фото під час передачі допомоги військовим на десятки мільйонів і за власні кошти, Порошенко був одягнутий в якусь не таку куртку чи сорочку? Ага, про соломинку в чужому оці й колоду в своєму всі чули...
16.01.2025 08:49 Відповісти
я не розумію для чого ти взяв собі таке поганяло . я загуглив що це таке . читаючи твій допис я під кожним рядком ставлю ++++++++++++ і прочитавши уважно я би посовітував тобі нік ПСИХІЧНО ЗДОРОВА ЛЮДИНА
16.01.2025 11:01 Відповісти
Дякую за пораду
16.01.2025 11:13 Відповісти
Куди там братися куртці багатої людини, он бідна, як церковна миша жінка президента Зе ходить по дешевих магазинах і шукає дешеву скумбрію по 8 грн, мабуть вже підпорчену, а її чоловіік їздить по світу в світері, пом'ятих штанах і кроссовках в єдиному екземплярі. Недавно Трамп прилетів в Париж в шикарному костюмі, кроватці, туфлях, а Володя в фуфайці. І він білося ходив до храму в цій одежі, бо іншої немає, до останньої рубашки віддав на ЗСУ. Війна, заставляє перші особи сісти на мівіну і одягнутися в пошарпану одежу.
16.01.2025 08:53 Відповісти
Вже появилося , а ви писали , що нічого немає
16.01.2025 08:57 Відповісти
Там наче піджак? Чи нє?
15.01.2025 22:30 Відповісти
А коли будуть опубліковані імена сотень волонтерів які з початку війни забули про свій дім і постійно в дорозі? Опублікуйте хоча б одного героя!
15.01.2025 22:09 Відповісти
15.01.2025 22:13 Відповісти
А не ліпше продати квартиру та ті гроші послати на фронт ? Таким чином розводять людей
16.01.2025 08:59 Відповісти
НагадайТЕ, будь ласка, скільки витрати на zeмародерню в цьому році,ау?
І скільки сталевояйцевий із своїм 95 шапітолієм задонатив?
15.01.2025 22:21 Відповісти
він віддав обіцяні дрони за корейців ...а що ваш Зе віддав? повітря в штанях...вонюче
15.01.2025 22:25 Відповісти
Підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР, передали 20 "мавіків". ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3529917
15.01.2025 22:28 Відповісти
даун полистай новинну стрічку там знайдеш новину де Петро передав бригаді що взяла корейців дрони.
вас тупоголових зебілів що десь клонують ?
15.01.2025 22:30 Відповісти
Andriy Oshust , ruski pi dor , idiosh na huj !!!🤡 💩
15.01.2025 22:52 Відповісти
у Порошенка дюйми стають все більшими. Мабуть фючерси на какао-боби різко зросли.
15.01.2025 22:15 Відповісти
Молодець Олексійович, але турий нарід це не оцінить.
15.01.2025 22:19 Відповісти
От просто цікаво, куди почне тікати наймудріший наріт з Дніпра, коли фронт підійде впритул до міста?
Київ "нєрєзіновий"!
15.01.2025 22:23 Відповісти
піаріцца баріга,нічіво он не передайот,пакажітє хоть аднаво ваєннава каму он передал
15.01.2025 22:20 Відповісти
Що кацап, Порошенко і далі тобі в гузні свербить?
15.01.2025 22:29 Відповісти
сарказує...
15.01.2025 22:31 Відповісти
Ви почитайте у фб коментарі,тоді зрозумієте.
15.01.2025 22:39 Відповісти
Та це - жах. Ну все робить, щоб фронту допомогти.
15.01.2025 22:24 Відповісти
15.01.2025 22:26 Відповісти
Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів і комплекси РЕБ "Шатро"
=============
Напевно тисячу від ЗЕ оформив і на неї закупив
15.01.2025 22:26 Відповісти
Зараз хімік з Азову вам розкаже, бо шо ? Бо квартірка і биемву і тур по Європі з США самі не купляться
15.01.2025 22:26 Відповісти
О, а то шикарний приклад, як люди продаються нинішній владі. І потім з таких запроданців, буде формуватися нова партія нетряпки.
15.01.2025 22:32 Відповісти
Нажаль то є правда і колишні стають продажними бо гроші не пахнуть та на кістках героїв підуть до влади.
15.01.2025 22:39 Відповісти
Одразу зрозуміло хто ці 73%
15.01.2025 22:48 Відповісти
А смарагдовий ''дулю з маком''.
15.01.2025 22:37 Відповісти
Новинка для ЗСУ: міни, які пам'ятають сталіна! Треба брати?
https://www.youtube.com/watch?v=rZzHjtverCE
15.01.2025 23:12 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
15.01.2025 22:46 Відповісти
Mason Lemberg

Петро Порошенко передає дрони в куртці за 800 тис. грн.

А Володимир Зеленський в куртці, пошитій за бюджетні гроші, не передає дрони на фронт. Незважаючи на те, що під його турботливим керівництвом країна купляє яйця на фронт по 17 гривень за штуку і інші подібні "плюшки".

А мама-пенсіонерка колишнього весільного фотографа, який тепер ходить в куртці за 800 тисяч гривень працюючи у Верховній раді України, тепер купляє чергову хату в Києві або в Іспанії за мільйон доларів. Тому вони теж не передають дрони на фронт.

Прикрийте їбала, клоуни

АПД. Тварини намагаються змістити акценти з дій на деталі.

З дії "передає дрони" на деталь "але ж в куртці".

Намагаються і далі грати на пролетаризмі обманутого народонаселення, в часи коли порівняння дій просто вражаюче провалля.

Коли з одного боку є допомога армії, а з іншого безсовісне злодійство на трупах вбитих солдатів.
15.01.2025 22:49 Відповісти
Хто з перелічених вами, окрім Порошенка, допомагає ЗСУ? Може Зеленський зі своєю монобільшістю, кабміном, ОПою, 95 кварталом?
15.01.2025 23:02 Відповісти
Якби всі так "піарились" на армії,як Порошенко, то ми б вже мали армію забезпечену краще ніж армія країн членів НАТО.
15.01.2025 23:33 Відповісти
ну для чого ти кидаєш гавно на вентилятор --- давай конкретно явки . паролі . агенти ---- що для ЗСУ придбало за три роки сімейство зеленських . жюлька тимошенко . дєрьмак . стефанчук . шморгаль . лещенко ..залізничник.. з зарплатою 270 000 + від дєрьмака 100 000 премія за лізаніє . гетьманцев . агрохімія . да ПОРОХ ОЛІГАРХ а вони святими не бувають але ж він на 3.5млрд грн допоміг збройним силам . де ти бачив рекламу ПОРОХУ в ..єдиному мудафоні.. ???????
16.01.2025 07:39 Відповісти
Вже на 5,5 млрд
16.01.2025 08:49 Відповісти
Чому Порошенко самоусунувся? Він же має велетенський досвід стабілізації ситуації з армією, економікою у 2015-2017 роках.
Це ж у ці роки було створено в Україні контрактну армію, яка замінила провальні шість хвиль мобілізації. А відтак, стабілізувала та знизила напругу в суспільстві, дозволило перезапустити економіку, і навіть дозволило ввести безвіз! Я нагадаю, України ввела безвіз будучи воюючою країною. Це ж наш власний досвід, а Порошенко фактично керував цими змінами, які дозволили Україні, не дивлячись на війну бурхливо розвиватися у 2017-2021 роках. І навіть провести вибори президента.
Може час згадати про цей досвід?
Бо речі, кацапи ж багато що запозичили з того нашого досвіду. А от ми усе похерили, на жаль.
15.01.2025 23:09 Відповісти
Порох не самоусувався. Він неодноразово наполягав на створенні уряду національної єдності. Його усунила ОПа.
15.01.2025 23:17 Відповісти
Не треба уряду національної єдності. Це політичні штуки, і вони рідко бувають ефективним.
Потрібен уряд технократів, з повноваженнями, які надають реальні можливості впливати на прийняття рішень в країні. І парламент цілком може такий ініціювати. Повноважень вистачить. І Порошенко цілком може виступити ініціатором такого уряду. До речі, в такому уряді можуть працювати і іноземці. Та й у поточному уряді є особи, які цілком ефективні і здатні на антикризовий менеджмент.
І навіть виборів не треба. Усе цілком згідно діючої конституції.
16.01.2025 02:58 Відповісти
Єрмак не хоче...
16.01.2025 08:52 Відповісти
Зеленський своїми відосіками не задовбав?...
15.01.2025 23:10 Відповісти
Дякуємо!
15.01.2025 23:10 Відповісти
Потужний потужно шашлички жарить. І гроші просить для дерибану.
15.01.2025 23:16 Відповісти
Дякуємо Вам , Петре Олексіцовичу ,
за постійну допомогу нашим Воінам👍🏼🙏🏼❤️
15.01.2025 23:32 Відповісти
Порох , Гарна Людина ,Сміливий , в політикумі України , оце тільки і залишилося ...ЗСУ, та Порох... окремо , нарід з 🤡 та війною !!!
16.01.2025 00:32 Відповісти
Вот же зараза--- ворует и возит на фронт, ворует и возит, ворует и возит! А сахару бойцам не даёт гад.
16.01.2025 06:44 Відповісти
Вася ломаченко теж інвестує:https://sportnews.com.ua/113610/lomachenko-investuvav-groshi-v-restoran-dovirenoyi-osoby-putina/2025/01/16/
https://sportnews.com.ua/113610/lomachenko-investuvav-groshi-v-restoran-dovirenoyi-osoby-putina/2025/01/16/ Ломаченко інвестував гроші в ресторан довіреної особи Путіна

16 Січня 2025
Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко здійснив інвестиції в ресторан російського бізнесмена Аркадія Новікова.

Про це повідомляє сайт "Чемпіон". За інформацією джерела, серед проєктів, у які інвестує Ломаченко, опинився розташований у Лос-Анджелесі ресторан Novikov Beverly Hills, який працює за франшизою Аркадія Новікова.

Аркадій Новіков є відомим у РФ ресторатором. Він знайомий з усією політичною верхівкою Росії, а також особисто знайомий із Володимиром Путіним. Новіков був довіреною особою Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках. Його компанія неодноразово обслуговувала урядові та президентські заходи.

https://sportnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/izobrazhenie_2021-01-26_162124-e1691046689641.png
16.01.2025 08:44 Відповісти
типовий кацап...
16.01.2025 08:56 Відповісти
Дякую, Гетьмане!
21.01.2025 00:48 Відповісти
 
 