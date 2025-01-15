Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів і комплекси РЕБ "Шатро"

Петро Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів та комплексів РЕБ "Шатро".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Готуємо до відправки нові великі FPV розміром 13 дюймів. Більші та зліші за тих, що передавали дотепер. Вони можуть нести до 8 кілограмів вибухівки, а летіти на відстань до 30 кілометрів. Такими є "інноваційні мечі". І це те, чим ми маємо випереджати росіян", – зазначив Порошенко.

Загалом політик вже передав у війська 47 104 FPV-дрони на суму 747,7 млн грн.

"Підготували й комплекси РЕБ "Шатро", пʼятидіапазонні, щоб закрити пікапи, екскаватори, вантажівки та бліндажі від ворожих дронів. Такий наш "інноваційний щит", – розповів Порошенко.

Наразі у підрозділи Сил оборони вже передали 241 комплекс РЕБ "Шатро" на суму 46,9 млн грн.

