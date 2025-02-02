Задержана шпионка ФСБ, которая "сливала" позиции ВСУ на Донетчине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, которая "сливала" врагу позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предательнице?
По материалам дела, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.
Чтобы получать разведданные с восточного фронта, женщина "втемную" использовала своего племянника. Он был контрактником, который самовольно оставил одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке.
Во время бытовых разговоров по телефону информатор выпытывала у дезертира информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.
Полученные сведения фигурантка мессенджером передавала своему российскому куратору.
После каждого сеанса связи с оккупантами женщина удаляла с телефона все переписки в анонимном чате.
Также чувствуя неотвратимость наказания, злоумышленница решила сменить адрес проживания и переехала в Кировоградскую область, где "залегла на дно" и прекратила все контакты с ФСБ.
Задержание предательницы
Впрочем, такая конспирация ей не помогла. Сотрудники СБУ установили место жительства фигурантки и задержали ее в съемной квартире.
При обыске в доме вражеской соратницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.
По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда оставляла свои прокремлевские комментарии в чатах Телеграмм-каналов.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Ех, працювала вона в тецека...тоді огого!
але печерне правосуддя Зеленського-Підєрмачного може ще й виправдати даунбаську "жертву Бариги Пороха", та ще й з компенсацією...
Тому не гребіть усіх під одну гребінку. Донбасята різні.
Може варто вже змінити портновський найгуманнійший у світі по відношенню до зрадників і корупціонерів кодекс?? Кацапи по 25 років легко дають всім, кого лишень запідозрили у шигунстві, а ми за реальну зраду, у наслідок якої загинули оборонці України - всього до 12 років шмарі даємо?? За це пожитьтєве як мінімум нає бути!