Задержана шпионка ФСБ, которая "сливала" позиции ВСУ на Донетчине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, которая "сливала" врагу позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

По материалам дела, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.

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Чтобы получать разведданные с восточного фронта, женщина "втемную" использовала своего племянника. Он был контрактником, который самовольно оставил одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке.

Во время бытовых разговоров по телефону информатор выпытывала у дезертира информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Полученные сведения фигурантка мессенджером передавала своему российскому куратору.

После каждого сеанса связи с оккупантами женщина удаляла с телефона все переписки в анонимном чате.

Также чувствуя неотвратимость наказания, злоумышленница решила сменить адрес проживания и переехала в Кировоградскую область, где "залегла на дно" и прекратила все контакты с ФСБ.

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Задержание предательницы

Впрочем, такая конспирация ей не помогла. Сотрудники СБУ установили место жительства фигурантки и задержали ее в съемной квартире.

При обыске в доме вражеской соратницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда оставляла свои прокремлевские комментарии в чатах Телеграмм-каналов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.