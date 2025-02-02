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Задержана шпионка ФСБ, которая "сливала" позиции ВСУ на Донетчине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, которая "сливала" врагу позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

По материалам дела, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.

Смотрите также: Изучал расположение систем ПВО и размещение Сил обороны возле Волчанска: задержан российский шпион из Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

російська шпигунка з Торецька
російська шпигунка з Торецька
російська шпигунка з Торецька
російська шпигунка з Торецька

Чтобы получать разведданные с восточного фронта, женщина "втемную" использовала своего племянника. Он был контрактником, который самовольно оставил одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке.

Во время бытовых разговоров по телефону информатор выпытывала у дезертира информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Полученные сведения фигурантка мессенджером передавала своему российскому куратору.

После каждого сеанса связи с оккупантами женщина удаляла с телефона все переписки в анонимном чате.

Также чувствуя неотвратимость наказания, злоумышленница решила сменить адрес проживания и переехала в Кировоградскую область, где "залегла на дно" и прекратила все контакты с ФСБ.

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Задержание предательницы

Впрочем, такая конспирация ей не помогла. Сотрудники СБУ установили место жительства фигурантки и задержали ее в съемной квартире.

При обыске в доме вражеской соратницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда оставляла свои прокремлевские комментарии в чатах Телеграмм-каналов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (20033) шпионаж (1409) Донецкая область (9978) Торецк (496) Бахмутский район (479)


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Топ комментарии
+6
ті хто виїхали ще у 14 р з Луганську та Донецку , я знаю таких багато ,дійсно патріоти і розумні , більшись з вищою освітою ...а такі як ця ,це генетичне смітт'я ...перекоти поле...
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02.02.2025 14:29 Ответить
+4
Ви не розумієте, це дамбаська мова.
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02.02.2025 14:30 Ответить
+4
" Їй загрожує до 12 років тюрми. "

Може варто вже змінити портновський найгуманнійший у світі по відношенню до зрадників і корупціонерів кодекс?? Кацапи по 25 років легко дають всім, кого лишень запідозрили у шигунстві, а ми за реальну зраду, у наслідок якої загинули оборонці України - всього до 12 років шмарі даємо?? За це пожитьтєве як мінімум нає бути!
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02.02.2025 15:37 Ответить
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Как всегда, лугандонцы безграмотные херово учились в школе.
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02.02.2025 14:23 Ответить
Ви не розумієте, це дамбаська мова.
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02.02.2025 14:30 Ответить
це фактично наведення удару по військовим, і в результаті великі втрати. і що за це ******, жування соплів?
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02.02.2025 14:25 Ответить
Чому цю падлу не пристрелять? Чому її конуру не підірвуть разом із виводком?
Ех, працювала вона в тецека...тоді огого!
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02.02.2025 14:28 Ответить
ті хто виїхали ще у 14 р з Луганську та Донецку , я знаю таких багато ,дійсно патріоти і розумні , більшись з вищою освітою ...а такі як ця ,це генетичне смітт'я ...перекоти поле...
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02.02.2025 14:29 Ответить
Телеграм не забороняють щоб ще більше було навідників?
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02.02.2025 14:29 Ответить
Знайдуть інший спосіб.
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02.02.2025 14:31 Ответить
9 з 10 не знайде
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02.02.2025 14:37 Ответить
дуже на татарова схожа
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02.02.2025 14:45 Ответить
А племінника розшукати? СЗЧ у Торецьку ховається???
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02.02.2025 14:46 Ответить
показові суди над йудами не завадили би..
але печерне правосуддя Зеленського-Підєрмачного може ще й виправдати даунбаську "жертву Бариги Пороха", та ще й з компенсацією...
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02.02.2025 14:58 Ответить
Дуже часто бачу донбасят переселенців по Україні , звичайно вони спілкуються московською, так от на просте запитання ви за етнічним походженням хто ? Як правило відповвдь така " ой ми самі нє знаєм кто ми " це означає перед вами етнічний московит , з усіма витікаючими
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02.02.2025 15:10 Ответить
Моя кума з Донецька. Спілкується українською, ненавидить кацапів, звісно - свідома українка. Виїхала з Донецька у 2014му.
Тому не гребіть усіх під одну гребінку. Донбасята різні.
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02.02.2025 15:41 Ответить
" Їй загрожує до 12 років тюрми. "

Може варто вже змінити портновський найгуманнійший у світі по відношенню до зрадників і корупціонерів кодекс?? Кацапи по 25 років легко дають всім, кого лишень запідозрили у шигунстві, а ми за реальну зраду, у наслідок якої загинули оборонці України - всього до 12 років шмарі даємо?? За це пожитьтєве як мінімум нає бути!
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02.02.2025 15:37 Ответить
під час війни тільки РОЗСТРІЛ
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02.02.2025 16:59 Ответить
 
 