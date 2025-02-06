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Украли более 101 млн грн на закупках для военных: ГБР разоблачило организованную группу. ФОТОрепортаж

Должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который входит в систему сил логистики ВСУ, а также их пособникам, сообщено о подозрении в завладении 101 млн грн при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным Бюро, схему организовал бывший глава КЭО г. Луганска. 

"Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Командир воинской части нанес государству 12 млн грн убытков на закупке топливных резервуаров. Его будут судить, - ГБР. ФОТО

Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Сейчас проведено 28 обысков, изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Махинации на 5,5 млн грн: будут судить должностных лиц ГСЧС по схемам с закупками и списанием техники, - ГБР. ФОТО

ДБР викрило групу, яка заволоділа 101 млн грн під час закупівель для військових
ДБР викрило групу, яка заволоділа 101 млн грн під час закупівель для військових
ДБР викрило групу, яка заволоділа 101 млн грн під час закупівель для військових

Автор: 

закупки (770) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+7
Посадовці з Луганська - а шо Луганськ вже відбили?
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06.02.2025 09:39 Ответить
+6
Чергові мерзенні гниди...
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06.02.2025 09:38 Ответить
+6
Якась брєдятіна - "КЕВ Луганськ"!
Чим вони займались останні 10 років, з 2014?
Кацапів у Луганську розселяли?
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06.02.2025 09:48 Ответить
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Чергові мерзенні гниди...
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06.02.2025 09:38 Ответить
Посадовці з Луганська - а шо Луганськ вже відбили?
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06.02.2025 09:39 Ответить
Квартирно-експлуатаційний відділ (луганський!) <=> паливна деревина для потреб ЗСУ?

От уже й очі витріщив, а все зрозуміти не годен: який зв'язок між тим і тим?
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06.02.2025 09:39 Ответить
це ще не перевірили закупівлю вугілля для опалення - там суми крадіжок на порядок вище будуть!
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06.02.2025 10:00 Ответить
І дня немає, що когось не викрили на розкраданні нашої армії!!!...
Коли це закінчиться, коли за це хтось сяде!... Чи всіх під домашній арешт - застава- розшук....! Як спортивна рибалка - всіх випускати, хто піймався!...
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06.02.2025 09:39 Ответить
Мародерство во время войны происходит в кабинетах.
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06.02.2025 09:40 Ответить
Взагалі ВСІХ працівників КЕЧ та ОКБ можно брати під варту та судити. Там нема чесних та порядних.
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06.02.2025 09:43 Ответить
Якась брєдятіна - "КЕВ Луганськ"!
Чим вони займались останні 10 років, з 2014?
Кацапів у Луганську розселяли?
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06.02.2025 09:48 Ответить
З таких треба формувати штрафбат і на передок . В полон вони не здадуться бо кацапи їх теж в штурми тільки свої закинуть. Нема чого їх тут охороняти .
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06.02.2025 09:50 Ответить
На цій війні зробили великі гроші тисячі і тисячі
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06.02.2025 09:53 Ответить
Дружина начальника Головного оперуправління ДБР Ірина Гейда володіє елітною нерухомістю, загальна вартість якої становить 390 тисяч доларів, хоча офіційно не має бізнесу.
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06.02.2025 10:02 Ответить
Гроші перетікають з одної кишені в іншу замкнуте коло одні бариги грабують інших ........
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06.02.2025 10:49 Ответить
I za eto ukrainskoje zasrancjeskoje vorovstvo/korrupciju mi, €uropeici i Amerikanci, dolzhni platjitj??? Da idjitje vi ****** , zasrannije ukrainci, ****** so vsjeij svojeij korrupcijeij!!! Takaja Ukraina, s takimi 'ukraincami' kak vi, nam v €urope ***** NJENUZHNA!!!1/3 Ukraini vojujet za svoju stranu, Ukrainu, 1/3 zanjimajetsja *********, kollaborantsvom i vorovstvom nashih djenjeg/pomoshcji, m1 u 1/3 vsjo pofig.... kak u Monakovskovo bataljona, zasrannih chljenov ja u nas v Germanjii vizhu pochtji kazhdij djenj!!!
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06.02.2025 12:31 Ответить
Нагрелась немножка....
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06.02.2025 14:09 Ответить
кожен чиновник режиму зеленського злодiй та зрадник
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07.02.2025 16:17 Ответить
 
 