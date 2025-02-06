Украли более 101 млн грн на закупках для военных: ГБР разоблачило организованную группу. ФОТОрепортаж

Должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который входит в систему сил логистики ВСУ, а также их пособникам, сообщено о подозрении в завладении 101 млн грн при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным Бюро, схему организовал бывший глава КЭО г. Луганска.

"Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в сообщении.

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Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Сейчас проведено 28 обысков, изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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