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Последствия вражеской атаки БПЛА на Харьков. ФОТОрепортаж

С вечера 5 февраля Харьков дважды атаковали российские беспилотники. Последствия ударов зафиксированы в двух районах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

5 февраля около 23:25 вражеский беспилотник ударил по Киевскому району г. Харькова. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе. Повреждено не менее 100 торговых павильонов.

6 февраля уже в 1:05 российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе. Также повреждено остекление в гостинице недалеко от места попадания.

"Установлено, что для ударов по Харькову российская армия применила БПЛА "Герань-2", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 5 февраля россияне атаковали рынок "Барабашово" в Харькове.

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

беспилотник (3776) Харьков (7584) Харьковская область (1095) Харьковский район (352)


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Вурдалаки,андрофаги! Вночі мирному населенню не дають спати! Бажаю в кожну їхню ізбу війну!
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06.02.2025 10:45 Ответить
 
 