Последствия вражеской атаки БПЛА на Харьков. ФОТОрепортаж

С вечера 5 февраля Харьков дважды атаковали российские беспилотники. Последствия ударов зафиксированы в двух районах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

5 февраля около 23:25 вражеский беспилотник ударил по Киевскому району г. Харькова. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе. Повреждено не менее 100 торговых павильонов.

6 февраля уже в 1:05 российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе. Также повреждено остекление в гостинице недалеко от места попадания.

"Установлено, что для ударов по Харькову российская армия применила БПЛА "Герань-2", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 5 февраля россияне атаковали рынок "Барабашово" в Харькове.















