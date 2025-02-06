Дрон РФ атаковал авто "Укрпочты" под Покровском. ФОТОрепортаж
Российские захватчики дроном атаковали автомобиль "Укрпочты" под Покровском. Работники остались живы.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает атаковать Укрпочту в прифронтовых регионах, а за каждой нашей хорошей новостью стоит героическая, часто рискованная работа работников.
На этот раз вражеский дрон атаковал нашу машину, которая возвращалась из Покровска. Благодаря броне работники остались живы. Сам неоднократно бывал за рулем той машины, когда работал в Донецкой области", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.02.2025 10:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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