Обломки российского БПЛА обнаружили на Киевщине в акватории Днепра. ФОТОрепортаж
Спасатели изъяли обломки российского БПЛА из реки Днепр в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке в Службу спасения.
Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и на расстоянии 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.
Его остатки безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования", - отметили там.
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Vasily Androshchook
показать весь комментарий06.02.2025 13:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Volodymyr Serdiuk
показать весь комментарий07.02.2025 17:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
tit sveet
показать весь комментарий08.02.2025 04:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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