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Обломки российского БПЛА обнаружили на Киевщине в акватории Днепра. ФОТОрепортаж

Спасатели изъяли обломки российского БПЛА из реки Днепр в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке в Службу спасения.

Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и на расстоянии 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.

Его остатки безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования", - отметили там.

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Уламки БПЛА РФ виявили у Дніпрі на Київщині
Уламки БПЛА РФ виявили у Дніпрі на Київщині
Уламки БПЛА РФ виявили у Дніпрі на Київщині
Уламки БПЛА РФ виявили у Дніпрі на Київщині
Уламки БПЛА РФ виявили у Дніпрі на Київщині

Автор: 

беспилотник (3776) война (1407) Киевская область (4203) ГСЧС (5026) война в Украине (4715)


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Пінопласт, фанера, скотч
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06.02.2025 13:10 Ответить
від цього витрати засобів ураження не зменшуються . Потрібно сотні таких щодня у відповідь на парашу запускати .
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07.02.2025 17:46 Ответить
Кацапи-люди? Хіба не дроч!
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08.02.2025 04:51 Ответить
 
 