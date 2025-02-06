Обломки российского БПЛА обнаружили на Киевщине в акватории Днепра. ФОТОрепортаж

Спасатели изъяли обломки российского БПЛА из реки Днепр в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке в Службу спасения.



Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и на расстоянии 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.



Его остатки безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования", - отметили там.

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