Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами: ранена женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 6 февраля российские войска атаковали артиллерией, дронами-камикадзе и боеприпасом с БпЛА Никопольщину на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией, дронами-камикадзе и сбросил боеприпас с БПЛА. Попал по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадала 45-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Также изуродованы многоэтажка, 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, теплица, 4 автомобиля, здание, которое не эксплуатировалось. Есть повреждения на двух предприятиях. Задело инфраструктуру, 3 магазина и линию электропередач.
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