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Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами: ранена женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 6 февраля российские войска атаковали артиллерией, дронами-камикадзе и боеприпасом с БпЛА Никопольщину на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией, дронами-камикадзе и сбросил боеприпас с БПЛА. Попал по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадала 45-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Смотрите также: В течение дня оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами: повреждены дома, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также изуродованы многоэтажка, 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, теплица, 4 автомобиля, здание, которое не эксплуатировалось. Есть повреждения на двух предприятиях. Задело инфраструктуру, 3 магазина и линию электропередач.

Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого
Обстріл Нікопольщини та поранення жінки 6 лютого

Автор: 

обстрел (27913) Никополь (1076) Днепропетровская область (4090) Никопольский район (271)


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