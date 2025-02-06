Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами: ранена женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 6 февраля российские войска атаковали артиллерией, дронами-камикадзе и боеприпасом с БпЛА Никопольщину на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией, дронами-камикадзе и сбросил боеприпас с БПЛА. Попал по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадала 45-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Смотрите также: В течение дня оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами: повреждены дома, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также изуродованы многоэтажка, 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, теплица, 4 автомобиля, здание, которое не эксплуатировалось. Есть повреждения на двух предприятиях. Задело инфраструктуру, 3 магазина и линию электропередач.















