Нидерланды предоставляют Украине мобильную лабораторию для расследования военных преступлений. ФОТО
Министерство обороны Нидерландов передает Украине мобильную исследовательскую лабораторию JDEAL для расследования военных преступлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
В министерстве обороны Нидерландов отметили, что JDEAL состоит из 13 контейнеров. "JDEAL содержит все виды ресурсов для проведения криминалистических и технических расследований на месте. Например, проверка отпечатков пальцев, анализ следов ДНК и чтение мобильных телефонов", - отметили в ведомстве.
Главным преимуществом лаборатории является ее мобильность - она легко транспортируется и может быть развернута всего за несколько дней. Специалисты из Украины уже прошли обучение в Нидерландах для работы с этим комплексом.
Ожидается, что лабораторию будет использовать Институт судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса, который подчиняется Министерству юстиции Украины. В ближайшее время она будет перевезена в Киев.
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