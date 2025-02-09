Рашисты ночью били по Никопольщине: повреждены дома, есть разрушения. ФОТО
В ночь на 9 февраля 2025 года войска РФ дважды обстреляли из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, снаряды летели по райцентру и Червоногригорьевской громаде.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, разбиты три частных дома, надворная и хозяйственная постройка, еще одна уничтожена. Задело и газопровод. Люди не пострадали.
Также Лысак сообщил, что из-за дроновую атаку было громко на Синельниковщине. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Всего над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 2 вражеских беспилотника.
