Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 8 февраля 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде повреждено авто. В Покровске ранены 4 человека, повреждены 4 многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто; в Гришино повреждены 6 частных домов. В Малиновке и Федоровке Гродовской громады повреждены 4 дома.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады повреждены 3 дома. В Константиновке ранен человек, повреждены 22 частных дома, 3 линии электропередач и 3 газопровода; в Иванополье повреждены 2 дома и газопровод.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 8 домов.
