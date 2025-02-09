РУС
Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 8 февраля 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде повреждено авто. В Покровске ранены 4 человека, повреждены 4 многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто; в Гришино повреждены 6 частных домов. В Малиновке и Федоровке Гродовской громады повреждены 4 дома.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повреждены 3 дома. В Константиновке ранен человек, повреждены 22 частных дома, 3 линии электропередач и 3 газопровода; в Иванополье повреждены 2 дома и газопровод.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 8 домов.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: россияне ранили четырех гражданских. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

