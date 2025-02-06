Сутки на Донетчине: россияне ранили четырех гражданских. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались города Краматорск, Лиман, Покровск, Торецк, села Андреевка, Иванополье, Николаевка, Рог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Покровске враг чаще всего атаковал людей дронами - два человека получили ранения, поврежден частный дом и гражданское авто.
На село Рог россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-250" - ранили мирного жителя, повредили 4 частных дома и 5 хозяйственных построек.
Краматорский район
Лиман Россия накрыла из артиллерии - травмирована женщина, повреждено учебное заведение, нежилое помещение, гараж.
В Иванополье Константиновской громады повреждены 6 частных домов, газопровод и автомобиль.
Двумя бомбами "ФАБ-250" войска РФ попали по Николаевке Константиновской громады - повредили хозяйственную постройку и гражданский автомобиль.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 272 человека, в том числе 13 детей.
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