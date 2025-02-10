Войска РФ обстреляли Гуляйполе: ранена женщина. ФОТО
Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела россиянами прифронтового Гуляйполя пострадала 83-летняя женщина. У нее травмы верхней конечности. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.
В общем, за прошедшие сутки враг совершил 24 авиационных удара по Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Лукьяновскому, Приморскому и Гуляйполю. 187 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое, Чаривное и Новодаровку.
Также было зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаровному и Новодаровке. 185 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 15 сообщений о повреждении квартир и частных домов.
7 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли Гуляйполе на Запорожье, повреждены дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль