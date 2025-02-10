РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7506 посетителей онлайн
Новости Фото
526 0

Войска РФ обстреляли Гуляйполе: ранена женщина. ФОТО

Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела россиянами прифронтового Гуляйполя пострадала 83-летняя женщина. У нее травмы верхней конечности. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

В общем, за прошедшие сутки враг совершил 24 авиационных удара по Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Лукьяновскому, Приморскому и Гуляйполю. 187 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое, Чаривное и Новодаровку.

Также было зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаровному и Новодаровке. 185 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Чаривного и Новодаровки.

Смотрите также: Оккупанты атаковали спасателей в Гуляйполе на Запорожье. ФОТО

Поступило 15 сообщений о повреждении квартир и частных домов.

наслідки обстрілу Запорізької області

7 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли Гуляйполе на Запорожье, повреждены дома.

Автор: 

Гуляйполе (103) обстрел (29627) Запорожская область (3544) Пологовский район (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 