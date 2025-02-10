Войска РФ обстреляли Гуляйполе: ранена женщина. ФОТО

Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела россиянами прифронтового Гуляйполя пострадала 83-летняя женщина. У нее травмы верхней конечности. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

В общем, за прошедшие сутки враг совершил 24 авиационных удара по Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Лукьяновскому, Приморскому и Гуляйполю. 187 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое, Чаривное и Новодаровку.

Также было зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаровному и Новодаровке. 185 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 15 сообщений о повреждении квартир и частных домов.

