Хотел сбежать в РФ: СБУ задержала корректировщика ударов по Славянску. ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержан агент российской военной разведки (ГРУ), корректировавшего удары РФ по прифронтовому Славянску и его прилегающих территориях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего рашистов интересовали укрепрайоны и огневые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Северском направлении.

"Чтобы разведать координаты для огневого поражения, российское группировка дистанционно завербовало 49-летнего местного безработного, который поддерживал рашизм и хотел уехать в страну-агрессора. По указанию оккупантов их приспешник обходил местность, где отслеживал пункты базирования Сил обороны, фиксируя соответствующие геолокации на гугл-картах.

Затем агент мессенджером передавал информацию своему давнему знакомому - боевику оккупационных группировок рф, который с 2014 года работает на российское гру. В случае выполнения вражеского задания оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию рф", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя в его доме. Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий.

СБУ затримала коригувальника на Донеччині

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ затримала коригувальника на Донеччині

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ затримала коригувальника на Донеччині
СБУ затримала коригувальника на Донеччині

война (1449) СБУ (20431) Донецкая область (10819) Краматорский район (708) Славянск (2665) война в Украине (6200)
таких ******* настільки багато, що переміщати комплекси ППО давно є великою проблемою.
10.02.2025 13:09 Ответить
тепер того ****** не треба і евакуйовувати в парашу. а треба таким прострілювати коліна та хай евакуюються нах на росію.
10.02.2025 13:11 Ответить
Хотів утекти? То треба було ліквідувати при цій спробі...
10.02.2025 13:19 Ответить
Як вже набридло читати ці повідомлення про затримання ..!
Коли вже я прочитаю нарешті - вчинив збройний опір при затриманні і був ліквідований на місці . !?
10.02.2025 13:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.02.2025 14:18 Ответить
Почему украинцы не могут знать в рожу предателей, воров и сепаратистов, кому нужны ваши

безымянные негодяи?

Была бы фамилия, значит у всей его родни горела бы под ногами земля, а так они будут тихонько

продолжать жить на нашей земле, жрать наш хлеб и ждать прихода рашистов.
10.02.2025 13:27 Ответить
Телепортація в рашку не відбулася - тепер будуть приводити до тями
10.02.2025 13:31 Ответить
Ну хоч вистрибне з авто при доправленні до кпз, як той співробітник вишу?
10.02.2025 13:51 Ответить
Ось так безхатченки i являються. Та те пусте. Вот за попытку к бегству никто не застрахован. Та полюбос, на зоне такие долго не живут.
10.02.2025 14:53 Ответить
 
 