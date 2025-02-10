Хотел сбежать в РФ: СБУ задержала корректировщика ударов по Славянску. ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержан агент российской военной разведки (ГРУ), корректировавшего удары РФ по прифронтовому Славянску и его прилегающих территориях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего рашистов интересовали укрепрайоны и огневые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Северском направлении.

"Чтобы разведать координаты для огневого поражения, российское группировка дистанционно завербовало 49-летнего местного безработного, который поддерживал рашизм и хотел уехать в страну-агрессора. По указанию оккупантов их приспешник обходил местность, где отслеживал пункты базирования Сил обороны, фиксируя соответствующие геолокации на гугл-картах.

Затем агент мессенджером передавал информацию своему давнему знакомому - боевику оккупационных группировок рф, который с 2014 года работает на российское гру. В случае выполнения вражеского задания оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию рф", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя в его доме. Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

