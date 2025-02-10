Диакон УПЦ МП и психотерапевт шпионили за защитниками Харькова, - СБУ. ФОТО

В Харькове задержаны два агента ФСБ, шпионившие в прифронтовом городе. Речь идет о местном враче-психотерапевте и его сообщнике - диаконе Харьковской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники пытались выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Также они собирали персональные данные украинских защитников и маршруты передвижения в областном центре. Чтобы получить разведданные, врач "втемную" использовал своих пациентов, в том числе - военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте.

К сотрудничеству с фсб он привлек своего близкого знакомого - диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП)", - говорится в сообщении.

Клирик завуалированно выспрашивал "нужную" информацию у прихожан. Полученные сведения он сообщал врачу, который обобщал "отчет" и мессенджером отправлял своему российскому куратору.

"Для коммуникации с фсб агент использовал отдельный телефон и сим-карту, которую прятал в почтовом ящике в подъезде своего дома. Впрочем, такие меры конспирации им не помогли. Служба безопасности задокументировала преступления обоих фигурантов и задержала их по месту жительства", - отметили в СБУ.

Врач некоторое время находился в статусе "спящего агента" ФСБ. Весной 2024 года российская спецслужба дистанционно "активировала" его для осуществления подрывной деятельности в Харькове.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

В данное время им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

