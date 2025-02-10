Диакон УПЦ МП и психотерапевт шпионили за защитниками Харькова, - СБУ. ФОТО
В Харькове задержаны два агента ФСБ, шпионившие в прифронтовом городе. Речь идет о местном враче-психотерапевте и его сообщнике - диаконе Харьковской епархии УПЦ МП.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Злоумышленники пытались выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Также они собирали персональные данные украинских защитников и маршруты передвижения в областном центре. Чтобы получить разведданные, врач "втемную" использовал своих пациентов, в том числе - военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте.
К сотрудничеству с фсб он привлек своего близкого знакомого - диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП)", - говорится в сообщении.
Клирик завуалированно выспрашивал "нужную" информацию у прихожан. Полученные сведения он сообщал врачу, который обобщал "отчет" и мессенджером отправлял своему российскому куратору.
"Для коммуникации с фсб агент использовал отдельный телефон и сим-карту, которую прятал в почтовом ящике в подъезде своего дома. Впрочем, такие меры конспирации им не помогли. Служба безопасности задокументировала преступления обоих фигурантов и задержала их по месту жительства", - отметили в СБУ.
Врач некоторое время находился в статусе "спящего агента" ФСБ. Весной 2024 года российская спецслужба дистанционно "активировала" его для осуществления подрывной деятельности в Харькове.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
В данное время им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!
з 14 року антиукраїнські дії вважаються антидержавними і сбу має наказ їм протидіяти.
то назвіть скільки було з 14 року спіймано і скільки ПОІМЕННО отримало вирок.
правопорядок в країні визначається не наявністю ворожої агентури а вмінням влади їх знешкоджувати.
Співпадіння?!
Ну скільки ще, соплі по щоках розмазувати буде, ця група осіб з Урядового кварталу95?
Смерть готували і здійснювали вони, як і рашисти прутіна!!
Якщо б Ізраїль ставився до своїх ворогів так як Україна він би ніколи не відбувся
А всі архіви їх співпраці вивезли в Москву, тому на них є в орків досить цікавого компромату як вони здавали інших священників і тих садили за грати та тепер можуть співпрацювати з ворогом..