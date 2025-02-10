РУС
Диакон УПЦ МП и психотерапевт шпионили за защитниками Харькова, - СБУ. ФОТО

В Харькове задержаны два агента ФСБ, шпионившие в прифронтовом городе. Речь идет о местном враче-психотерапевте и его сообщнике - диаконе Харьковской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники пытались выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Также они собирали персональные данные украинских защитников и маршруты передвижения в областном центре. Чтобы получить разведданные, врач "втемную" использовал своих пациентов, в том числе - военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте.

Психотерапевт та диякон УПЦ МП шпигували за оборонцями Харкова

К сотрудничеству с фсб он привлек своего близкого знакомого - диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП)", - говорится в сообщении.

Психотерапевт та диякон УПЦ МП шпигували за оборонцями Харкова

Клирик завуалированно выспрашивал "нужную" информацию у прихожан. Полученные сведения он сообщал врачу, который обобщал "отчет" и мессенджером отправлял своему российскому куратору.

"Для коммуникации с фсб агент использовал отдельный телефон и сим-карту, которую прятал в почтовом ящике в подъезде своего дома. Впрочем, такие меры конспирации им не помогли. Служба безопасности задокументировала преступления обоих фигурантов и задержала их по месту жительства", - отметили в СБУ.

Врач некоторое время находился в статусе "спящего агента" ФСБ. Весной 2024 года российская спецслужба дистанционно "активировала" его для осуществления подрывной деятельности в Харькове.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

В данное время им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

война (1449) СБУ (20431) Харьков (7747) Харьковская область (1611) Харьковский район (548) война в Украине (6200)
+11
Скільки ще треба доказів, що це філія фсб, а її представники це кадрові співробітники фсб
10.02.2025 10:12
+10
Оце так тандем
10.02.2025 10:09
+9
І зелені нехочуть закрити отой кацапський сатанат
10.02.2025 10:15
Оце так тандем
10.02.2025 10:09
Ще лікаря-нарколога та геніколога не вистачає
10.02.2025 10:22
А шо там з сексотами в РНБО? Бо потужний Лідор ніяк це не коментує
10.02.2025 10:10
Кадило в дупу і в психушку
10.02.2025 10:11
краще відразу на гіляку або на розмінування та передку обох !!!
10.02.2025 10:21
Скільки ще треба доказів, що це філія фсб, а її представники це кадрові співробітники фсб
10.02.2025 10:12
Московський сатанат необхідно було давно заборонити, як ворожу до України секту!
10.02.2025 10:51
Це не секта, це підрозділ фсб
10.02.2025 11:20
Чому вони ще взагалі живі?
10.02.2025 10:13
І зелені нехочуть закрити отой кацапський сатанат
10.02.2025 10:15
не хочуть бо до нього ходить і насить кацапам гроші для вбивства українців більшість електорату "навеличнішого" зе-янедоха оманського !!! а ПЦУ, УГКЦ вони не визнають навіть після 6 років отримання Томосу від Вселенського православного Патріарха та трьох років відкритої агресії, війни кацапської недо-імперії паРаші-мацковії прити України !!! ПЦУ як правило називають нелегітивною, кишеньковою церквою Порошенка, а УГКЦ взагалі зрадниками "автентічного православія" які пішли до Папи Римського !!! хоча ні в так званої "упц мп" і в її материнської структури так званої "рпц" від якої вони типу отримали "томос" і типу стали "незалежними" цього Томосу немає і ніколи за останні 100-1000 років не було !!!
10.02.2025 10:30
Я давно пропонував, на розмінування всіх московитських попів з паствою, після перемоги розберемося який був хороший, а який дуже хороший.
10.02.2025 10:17
Ніколи такого не було, і от знову.
10.02.2025 10:17
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
10.02.2025 10:17
А зельцю вірять 73% населення. Що гірше? Теж фсб
12.02.2025 08:24
чому б не пошпигувати, ви розказуєте про затримання але мовчите про покарання.
з 14 року антиукраїнські дії вважаються антидержавними і сбу має наказ їм протидіяти.
то назвіть скільки було з 14 року спіймано і скільки ПОІМЕННО отримало вирок.
правопорядок в країні визначається не наявністю ворожої агентури а вмінням влади їх знешкоджувати.
10.02.2025 10:18
це ж не лаборант зі Львову - цих до буса не запхаєш
10.02.2025 10:42
Упц мп і ОПа - ето Сила !
10.02.2025 10:21
Оба заброньовани Зеленський.
Співпадіння?!
10.02.2025 10:22
https://www.youtube.com/watch?v=KNST74cu1Ak Болгарія показала, що робити із окупантами в рясах: а Україна?
10.02.2025 10:22
Так повісити, цих зрадників України, перед міськРадою у Харкові!
Ну скільки ще, соплі по щоках розмазувати буде, ця група осіб з Урядового кварталу95?
Смерть готували і здійснювали вони, як і рашисти прутіна!!
10.02.2025 10:26
Все рускачєлюстноє населення України це раби божі московського патріархату. А це 73%-ні долбодятли + "мы нє галасавалі". Ніхто не заборонить цих гебнявих, навіть Порошенко не ризикнув
10.02.2025 10:33
Всі рпцу і їх прихожани це вороги України .
Якщо б Ізраїль ставився до своїх ворогів так як Україна він би ніколи не відбувся
10.02.2025 10:39
тандем у Кабзона міг би на підтанцовці сплясати
10.02.2025 10:43
Не чіпати, бо УПЦ МП це шість мільйонів виборців Зебіла. Ось в Болгарії недавно прийняли закон, що єдиною церквою в Болгарії є їх православна церква, а решта нафіг з пляжу, в тому числі і кацапська. Але в нас, попи московитів наводять ракети, здають патріотів і проводять пропаганду, яка руйнує країну зсередини..., але то леторапт Зелі і його шобли, а тому її і не забороняють, прийняли формально якийсь закон, щоб відмовилися від РПЦ і ті сказали, що відмовилися, але там залишилися. Шахраї при владі і шахрайські їх закони і дії.
10.02.2025 10:57
Хтось ще сумнівається що там багато агентів ворожої спецслужби в тій церкві, але є ще один нюанс частина кгбістів колишніх, перейшла в інші церкви після незалежності...

А всі архіви їх співпраці вивезли в Москву, тому на них є в орків досить цікавого компромату як вони здавали інших священників і тих садили за грати та тепер можуть співпрацювати з ворогом..
10.02.2025 11:57
Дружина Буданова є прихожанкою УПА мп. Це все, шо вам потрібно знати
12.02.2025 08:27
 
 